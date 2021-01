Un fossile vieux de 635 millions d’années est le plus ancien champignon terrestre connu

La plus ancienne preuve de terre champignon peut être un petit microfossile vieux de 635 millions d’années, trouvé dans une grotte du sud de la Chine.

Trop petite pour être vue à l’œil nu, cette découverte remarquable repousse l’apparition du champignon terrestre d’environ 240 millions d’années à une période connue sous le nom de « boule de neige Terre «lorsque la planète était enfermée dans la glace il y a 750 millions à 580 millions d’années.

La présence de champignons terrestres à ce point critique a peut-être aidé la Terre à passer d’une boule de glace gelée à une planète avec une variété d’écosystèmes pouvant héberger diverses formes de vie, ont écrit des scientifiques dans une nouvelle étude. En décomposant les minéraux et la matière organique et en recyclant les nutriments dans l’atmosphère et l’océan, des champignons anciens auraient pu jouer un rôle important dans la refonte de la géochimie de la Terre, créant des conditions plus hospitalières qui ont ouvert la voie à l’émergence et à la croissance des plantes et des animaux terrestres.

Les scientifiques ont découvert les filaments filiformes fossilisés – une marque de fabrique des structures fongiques – dans les roches sédimentaires de la formation chinoise de Doushantuo dans la province du Guizhou, datant de la période édiacarienne (il y a environ 635 millions à 541 millions d’années). Identifier les roches qui pourraient contenir des fossiles microscopiques prend autant de chance que de compétences, a déclaré le co-auteur de l’étude Shuhai Xiao, professeur de géosciences au Virginia Tech College of Science (VT) à Blacksburgh, en Virginie.

« Il y a un élément de sérendipité, mais il y a aussi un élément d’expérience et d’attente. Ayant travaillé avec des microfossiles, on sait quel genre de roches regarder », a déclaré Xiao à 45Secondes.fr. Par exemple, les roches doivent être à grain fin, car les fossiles sont si petits. La couleur peut également fournir des indices; biologique carbone dans les microfossiles peuvent rendre les roches fossiles plus sombres que les roches qui ne contiennent pas de fossiles.

« Mais ce n’est pas à l’épreuve des erreurs; la plupart du temps, nous coupons un rocher et nous ne trouvons rien. Il y a peut-être un taux de réussite de 10% », a déclaré Xiao.

Émincé

Pour trouver les fossiles, les auteurs de l’étude ont broyé des tranches de roche suffisamment minces pour que la lumière pénètre, ne mesurant pas plus de 0,002 pouces (50 micromètres) d’épaisseur. De puissants microscopes ont révélé les minuscules vrilles du champignon, qui ne faisaient que quelques micromètres de diamètre – environ 1/10 de la largeur d’un cheveu humain. Sous les microscopes, les traces de carbone organique dans les fossiles étaient plus sombres que la roche qui l’entourait.

Les chercheurs ont également utilisé une microscopie plus avancée pour examiner les fossiles et construire des copies numériques de leurs structures. Heureusement, beaucoup de ces structures « ont été parfaitement préservées en trois dimensions », a déclaré l’auteur principal de l’étude Tian Gan, doctorant à l’Académie chinoise des sciences de Pékin et chercheur invité à VT, dans un e-mail.

Rendu tridimensionnel des microfossiles filamenteux de type champignon et des fossiles sphériques associés. (Crédit d’image: Tian Gan de Virginia Tech et Chinese Academy of Sciences)

Ces filaments ramifiés ont indiqué aux chercheurs que les fossiles étaient d’origine biologique plutôt que minérale. Bien que certains types de bactéries produisent également des branches, les analogues les plus proches de ces types de filaments sont fongiques, et les petites sphères du fossile «pourraient être interprétées comme des spores fongiques», soutenant l’hypothèse selon laquelle ces micro-organismes étaient un type de champignon, ont écrit les scientifiques. .

Vie ancienne

Les preuves fossiles des premiers organismes sur Terre sont exceptionnellement rares, mais ce microfossile et d’autres découvertes récentes aident les chercheurs à rassembler lentement des indices importants sur le moment où la vie est apparue pour la première fois.

La plus ancienne preuve de champignon marin , décrit en 2019 à partir de roches trouvées au Canada, remonte à environ un milliard d’années; la forêt la plus ancienne, décrite en 2020 à partir de racines fossilisées dans le nord de l’État de New York, a 386 millions d’années; et le plus ancien animal connu – une créature bizarre de forme ovale appelée Dickinsonia – a environ 558 millions d’années (les fossiles qui étaient autrefois considérés comme représentant des animaux plus âgés ont été récemment attribués à d’anciennes algues, 45Secondes.fr a rapporté en décembre 2020).

Structures fossilisées du Canada qui peuvent avoir été construits par des microbes il y a entre 3,77 milliards et 4,29 milliards d’années représentent l’un des plus anciens exemples de vie sur Terre. Autres structures conservé dans la roche du Groenland sont également soupçonnés d’avoir des origines microbiennes et ont 3,7 milliards d’années. Un autre fossile de l’ouest de l’Australie pourrait contenir des microbes vieux de 3,5 milliards d’années, bien que certains scientifiques aient fait valoir que l’activité géothermique aurait pu altérer les produits chimiques dans la roche pour les faire ressembler à des traces biologiques, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Les scientifiques ont d’abord lié les champignons terrestres à l’apparition de plantes terrestres, à partir de fossiles des cherts de Rhynie en Écosse qui préservent les plantes et les champignons ensemble et datent d’il y a environ 410 millions d’années, a déclaré Xiao. Dans ces fossiles, «les plantes et les champignons ont déjà établi une sorte de relation écologique», a-t-il expliqué.

Cependant, des fossiles de champignons qui ont précédé les premières plantes connues laissaient entendre que les champignons terrestres sont apparus en premier, il y a environ 450 millions d’années, « et maintenant nous étendons cela à 635 millions d’années », a déclaré Xiao.

Les résultats ont été publiés en ligne le 28 janvier dans la revue Communications de la nature .

