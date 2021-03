Un fossile vieux de 500 millions d’années est le grand-père de tous les céphalopodes

Le plus ancien céphalopode connu – une partie du groupe qui comprend poulpe es, calamars, seiches et nautiles – a plus d’un demi-milliard d’années, selon une nouvelle étude.

Les fossiles datent du début Période cambrienne et ont environ 522 millions d’années, selon les chercheurs, qui ont trouvé les fossiles sur la péninsule Avalon de Terre-Neuve, au Canada. Jusqu’à présent, le plus ancien céphalopode jamais enregistré était une créature décortiquée connue sous le nom de Plectronoceras cambria, qui a vécu environ 30 millions d’années après le céphalopode récemment découvert et qui n’a pas encore été nommé, a déclaré l’équipe.

La découverte suggère « que les céphalopodes sont apparus au tout début de la évolution des organismes multicellulaires lors de l’explosion cambrienne « , la chercheuse principale de l’étude Anne Hildenbrand, géoscientifique à l’Institut des sciences de la Terre de l’Université de Heidelberg en Allemagne, dit dans un communiqué .

Auparavant, des études moléculaires basées sur les taux de changement génétique au fil du temps suggéraient que les céphalopodes étaient originaires du Cambrien précoce. Mais les nouvelles découvertes – qui « représentent sans doute le premier céphalopode connu à ce jour » – sont les premières preuves concrètes qui soutiennent cette idée, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Les anciens fossiles de céphalopodes en forme de pilule sont minuscules – l’un mesurant seulement un demi-pouce de haut (1,4 cm) et 0,1 pouce (0,3 cm) de large, ont déclaré les chercheurs. Mais il faut s’y attendre, car «toutes les choses céphalopodes du Cambrien étaient assez petites», Michael Vecchione, zoologiste invertébré au Smithsonian’s National Museum of Natural History à Washington, DC, qui n’était pas impliqué dans la étude, a déclaré à 45Secondes.fr.

Les fossiles montrent que cette ancienne créature avait une coquille en forme de cône qui était subdivisée en différentes chambres. Ces chambres étaient reliées par un siphoncule – un tube interne vu dans les céphalopodes à coquille, y compris les ammonites éteintes et les nautiles modernes – qui pompe des fluides et des gaz à travers les différentes chambres pour aider l’animal à ajuster sa flottabilité.

En faisant évoluer un siphoncule, les céphalopodes sont devenus les premiers organismes connus à pouvoir se déplacer activement de haut en bas dans l’eau, ont déclaré les chercheurs. Avec cette capacité à se déplacer, les premiers céphalopodes ont choisi le grand océan comme habitat de choix, ont noté les chercheurs.

Les chercheurs ont découvert les fossiles sur l’ancien micro-continent d’Avalonia, qui englobait des parties de l’est de Terre-Neuve et de l’Europe. L’équipe espère trouver plus de fossiles de cette ancienne créature afin de pouvoir confirmer, avec plus de certitude, qu’il s’agit d’un céphalopode précoce, ont-ils déclaré.

Cependant, sur la base des données présentées dans la nouvelle étude, publiée en ligne le 23 mars dans la revue Communications Biology, Vecchione a déclaré que l’analyse de l’équipe était sur le point.

« Je pense que c’est un céphalopode d’après ce qu’ils ont trouvé », a déclaré Vecchione. Il a ajouté que cette découverte « signifie que [cephalopods] séparés des autres mollusques très tôt. «Aujourd’hui, les mollusques comprennent des animaux invertébrés à corps mou comme les escargots de mer, les palourdes et les ormeaux.

« Les céphalopodes sont vraiment différents des autres mollusques », a déclaré Vecchione. Pourtant, « nous savons que ce sont des mollusques, ils ne sont pas de l’espace extra-atmosphérique comme certains l’ont dit. »

