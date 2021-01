Un fort tlingit perdu du XIXe siècle découvert en Alaska

Les restes d’un fort du XIXe siècle perdu depuis longtemps en Alaska, autrefois le site d’une bataille féroce entre les clans des Premières Nations et les soldats russes, ont été révélés par des scans radar. C’était un bastion du peuple Tlingit, un groupe autochtone de la côte nord-ouest, et c’était le dernier fort à tomber avant Russie colonisa la terre en 1804, déclenchant six décennies d’occupation.

Les Russes ont envahi l’Alaska pour la première fois en 1799, et trois ans plus tard, les clans Tlingit ont réussi à repousser leurs futurs colonisateurs. Les combattants tlingits ont ensuite fortifié leur territoire contre les futures attaques russes en construisant un fort en bois qu’ils ont nommé Shís’gi Noow – « le fort des jeunes arbres » en langue tlingit – à un endroit stratégique de l’actuelle Sitka, en Alaska, à l’embouchure de la péninsule. Indian River.

Mais deux ans plus tard, Shís’gi Noow a cédé la place à la deuxième vague d’envahisseurs russes; les Tlingit abandonnèrent le fort et les Russes le détruisirent. Pendant plus de 100 ans, les historiens et les archéologues ont cherché des indices sur son emplacement, identifiant plusieurs endroits prometteurs. Mais la récente combinaison de deux méthodes de balayage du sol a finalement révélé le contour trapézoïdal du périmètre du fort, ont rapporté les chercheurs dans une nouvelle étude.

Le 1er octobre 1804, les Russes lancèrent une nouvelle attaque contre le fort, aidés par des alliés des groupes autochtones Aléout et Alutiiq, et les Tlingit décimèrent rapidement leurs ennemis. Mais la poudre à canon de réserve des Tlingit a explosé dans un canot de ravitaillement; sachant qu’ils ne pouvaient plus défendre le fort, les défenseurs des Tlingit ont commencé à planifier leur retraite, et au moment où les Russes se sont regroupés pour un deuxième assaut, la forteresse était déjà abandonnée, selon le US National Parks Service (NPS).

« Les forces russes / aléoutes ont rasé la structure abandonnée, mais pas avant d’enregistrer une carte détaillée », ont rapporté les scientifiques dans l’étude.

Les escarmouches entre les forces russes et tlingites se sont poursuivies, mais les Russes étaient là pour rester – du moins, jusqu’à ce qu’ils vendent leurs intérêts en Alaska au gouvernement américain en 1867, selon le NPS.

Les descriptions historiques de l’endroit où se trouve le fort s’appuyaient sur les caractéristiques du paysage à proximité, n’offrant qu’une suggestion générale de l’emplacement du fort. Mais l’emplacement exact était toujours incertain, « avec plusieurs autres endroits suggérés au fil des ans », a déclaré l’auteur principal de l’étude Thomas Urban, chercheur au College of Arts and Sciences de l’Université Cornell à Ithaca, New York, dans un e-mail. .

« Une première enquête dans les années 1950 a prétendu avoir trouvé du bois sur le mur ouest du fort, et des enquêtes dans les années 2000 ont localisé des balles et des boulets de canon à peu près au même voisinage », a déclaré Urban. Ces indices étaient prometteurs, mais l’image restait incomplète, alors Brinnen Carter, co-auteur d’Urban et de l’étude, responsable du programme de ressources culturelles du parc national de Shenandoah en Virginie, a mené une étude géophysique à grande échelle.

enquête utilisant électromagnétique induction (EM) et radar à pénétration du sol (GPR).

Des signaux similaires dans l’induction électromagnétique (EM) et les balayages radar pénétrant dans le sol faisaient allusion à la forme du fort insaisissable. (Crédit d’image: Copyright Antiquity Publications Ltd / T. Urban)

Le GPR scanne les structures souterraines avec des impulsions radar dans le four micro onde bande du spectre, tandis que EM scanne les structures souterraines en mesurant la conductivité électrique. Les chercheurs ont scanné une zone de 0,17 kilomètre carré (0,17 kilomètre carré ou 17 hectares), « la plus grande étude géophysique archéologique jamais entreprise en Alaska », ont rapporté les auteurs.

Lorsque Urban et Carter ont comparé les résultats de leurs enquêtes, ils ont constaté que les deux méthodes détectaient des modèles souterrains similaires qui correspondaient aux descriptions historiques de la taille et de la forme du fort. Selon l’étude, des «anomalies» métalliques dans les données pourraient provenir de boulets de canon égarés, que des fouilles antérieures avaient déjà identifiées dans la région.

De plus, l’enquête EM, qui couvrait plus de terrain que les scans GPR, n’a révélé aucun autre signal plausible dans la région qui pourrait indiquer un autre emplacement pour le fort perdu depuis longtemps.

« Nous pensons donc que l’étude géophysique a fourni à ce jour la seule preuve convaincante et multi-méthodes de l’emplacement du fort de jeunes arbres – une ressource culturelle importante dans l’histoire coloniale du Nouveau Monde et un symbole culturel important de la résistance des Tlingit à la colonisation », rapportent les scientifiques.

Les résultats ont été publiés en ligne le 25 janvier dans la revue Antiquité .

