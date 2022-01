Un format différent : c’est ainsi que peut se terminer Shingeki no Kyojin

Anime

L’anime est revenu dimanche, mais les fans se sont disputés à propos de l’adaptation du manga et il y a des raisons de croire que l’histoire ne culminera pas avec la série.

© MappaUn format différent – c’est ainsi que Shingeki no Kyojin peut se terminer.

Le dimanche 9 janvier 2022 restera dans les mémoires des fans d’anime comme la date du retour de Shingeki no Kyojin avec la partie 2 de leur dernière saison et l’effondrement qu’ils ont généré dans le service de streaming Croquant. Après plusieurs désagréments sur la plateforme, le premier épisode est désormais disponible pour les utilisateurs Premium, mais il y a déjà des doutes sur la fin de l’histoire.

Les réseaux sociaux ont fait écho au lancement attendu des retrouvailles entre Eren et Reiner, avec Les troupes de Marley arrivent sur Paradise Island avec leurs dirigeables pour commencer une nouvelle guerre pour la récupération du titan fondateur. La situation n’est pas favorable pour le jeune Jaeger en raison de la grande chute de ses soldats, alors que Hangé s’enfuit avec un Lévi grièvement blessé après avoir explosé à côté de Zeke, qui a réussi à récupérer.

+ Comment Shingeki no Kyojin peut-il se terminer ?

Lorsque la première partie du dernier opus est arrivée en décembre 2020, de nombreux followers ont assuré qu’il était impossible que les 16 épisodes annoncés couvrent l’intégralité du manga, qui jusque-là n’était pas terminé. En juin de l’année suivante, le volume tant attendu 34 est arrivé avec la clôture de l’histoire et ils ont confirmé que la partie 2 de l’anime n’aurait que 12 chapitres, donc généré plus d’incertitude s’il culminera réellement comme une série.

Le dernier des anime sorti en mars 2021 était basé sur les chapitres 115 et 116 du manga, mais au total il en compte 140, il y en a donc plus de 20 qui devraient être adaptés dans les 12 épisodes annoncés. Certains fans pensent que la série ne couvrira pas le reste de l’intrigue et le sort de la fin de Shingeki no Kyojin sera sur grand écran avec un film.

Assurément, Ces dernières semaines, des rumeurs ont émergé sur les réseaux sociaux qui confirment qu’elle aboutira à un film, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été officialisé et si tel est le cas, ils le confirmeront dans le dernier épisode de l’anime. Il est clair que les productions ne sont pas toujours fidèles à cent pour cent au matériau dont elles sont basées, mais lorsqu’on parle de Shingeki no Kyojin, l’un des grands événements du genre ces dernières décennies, ils aimeraient le faire de la meilleure des manières.

