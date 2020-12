Un footballeur trans rejoint la ligue féminine ciblée par des abus horribles

Le footballeur trans Sammy Walker a récemment rejoint une ligue féminine de football. (Samantha Walker / Facebook)

Une footballeuse trans qui a récemment rejoint une ligue de la Fédération de football (FA) a révélé qu’elle avait été la cible d’abus avant même de monter sur le terrain.

Sammy Walker, 30 ans, a signé pour un club de la Women’s National League South, le troisième niveau du football féminin anglais, mais a déclaré Objectif qu’elle a peur de révéler dans quel club elle jouera avant son premier match.

La FA, l’instance dirigeante du football associatif en Angleterre, autorise les matchs mixtes jusqu’à l’âge de 16 ans. Selon sa politique, les jeux sont divisés par sexe.

L’agence a déclaré qu’elle traitait les candidatures des personnes trans au cas par cas et que «l’identité de genre ne devrait pas être un obstacle à la participation au football».

Walker a déjà été inscrite dans son club de football et a été accueillie à bras ouverts par ses collègues joueurs, mais elle a déjà été victime d’abus en ligne.

Elle a déclaré: «Les filles avec lesquelles je joue m’acceptent très bien, que je joue à ce niveau parce que je le mérite et je n’ai aucun avantage.

«Je ne veux pas attirer l’attention négative; il ne s’agit pas de moi. Nous sommes une équipe qui travaille ensemble pour essayer de remporter des victoires, et même si je veux arborer le drapeau des femmes trans dans le football, je dois équilibrer cela avec mes responsabilités en tant que coéquipière.

«J’ai fait l’objet d’une multitude d’abus en ligne et la dernière chose que je souhaite, c’est que les gens commencent à protester contre des matchs où je ne joue même pas.

«Les gens ont toujours le potentiel de dire« il y a une cible ». Je ne veux pas non plus effrayer le président. Il a pris un gros risque en m’acceptant et en m’invitant à jouer pour l’équipe.

Quand elle était plus jeune, Walker a joué pour Watford, mais a quitté le sport à 18 ans en raison de sa difficulté à accepter son identité de genre. Il lui a fallu jusqu’à 26 ans pour enfin s’accepter et se révéler trans.

Décrivant sa vie avant la transition, elle a déclaré: «C’était difficile. Alors que j’arrivais à la puberté, les choses ont commencé à changer et je suis devenue plus consciente de mon inconfort dans mon propre corps.

«En voyant l’état du jeu, dans les années 2000, cela m’a fait réaliser qu’il n’y avait pas de place pour moi dans le football.

«Être un joueur gay extérieur est toujours quelque chose qui hante les gens, donc l’idée d’être le premier à jouer à un niveau décent puis de faire la transition, c’était tellement bouleversant.

«Je suis tombé amoureux du jeu, je n’avais pas l’impression que ce ne serait jamais le lieu où je pourrais être moi.

Walker a lentement commencé à s’impliquer dans le jeu qu’elle aimait à nouveau lorsqu’elle a trouvé les clubs de football inclusifs LGBT, le Soho FC et les Panthers de Bristol, dans la Ligue nationale du Gay Football Supporters Network (GFSN).

Elle a joué avec eux pendant deux ans et a ajouté: «Ils savaient exactement ce dont j’avais besoin à ce moment-là de ma vie… Mon meilleur moment dans le football depuis ma transition a été le capitaine du Soho FC lors d’un tournoi national à Liverpool.

«C’était la première fois que je me sentais totalement accepté et reconnu en fonction de mes capacités de football et du fait que je peux diriger une équipe.»

Maintenant enfin prête à jouer pour une équipe féminine de la FA, Walker n’est actuellement pas en mesure de faire ses débuts après avoir été blessée par un tacle trop enthousiaste, un fait qu’elle trouve ironique.

Elle a déclaré: «N’importe qui d’autre peut participer à un tacle glissé, il pourrait blesser le joueur, mais cela fait partie du jeu.

«Si je faisais un plaquage et que quelqu’un se blessait, ce serait parce que je suis un danger.

«Je suis blessé pendant la majeure partie de la saison, j’ai fait mes ligaments du genou. Sur une vingtaine de filles de l’équipe, je suis la seule à sortir à cause d’un tacle.

«Les préoccupations concernant les femmes trans dans le football sont en grande partie dues à des idées misogynes que les gens [assigned male at birth] sont massives, grandes et fortes, une idée stéréotypée de ce qu’est une femme trans.

«Cela ne prend pas de mon jeu, mais cela joue dans mon esprit. Les règles sont différentes pour moi. »