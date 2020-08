Un fonctionnaire tire sept fois: un homme noir abattu par un policier aux États-Unis

Une autre opération policière aux États-Unis se termine de manière brutale: lors d’une opération dans l’état du Wisconsin, un homme noir non armé est abattu plusieurs fois par un officier. Il y a des manifestations dans la ville. La police répond par un couvre-feu.

Un homme noir a été grièvement blessé dans l’État américain du Wisconsin après que des coups de feu aient été tirés par un policier. Les médias locaux ont rapporté à l’unanimité, citant des séquences vidéo, que les coups de feu avaient été tirés dans la ville de Kenosha alors que l’homme de 29 ans montait dans sa voiture. Selon la police, l’homme est dans un état grave à l’hôpital.

Le contexte exact de l’incident n’était pas clair au départ. Selon les rapports de police, les policiers avaient répondu à un incident domestique, qui a ensuite entraîné des coups de feu. Dans un premier temps, l’autorité n’a fourni aucune information supplémentaire. Les médias locaux ont rapporté, citant des témoins oculaires, que l’homme qui avait été abattu avait tenté de régler un différend.

Des images vidéo partagées sur les réseaux sociaux montrent un homme noir se promenant dans une voiture tandis que plusieurs policiers le suivent avec des armes à feu. Lorsqu’il ouvre la portière de la voiture et veut entrer, l’un des agents lui tire dessus. Sept plans peuvent être entendus sur les enregistrements. En réponse aux enregistrements de l’incident sur téléphone portable, des habitants ont manifesté devant le poste de police, selon les médias.

Les fils doivent tout regarder

Même si l’homme n’a pas respecté les ordres, il s’est comporté, comme le montre la vidéo, non violent, non menaçant et non armé. L’avocat des médias, Ben Crump, a confirmé que les trois fils de l’homme de 29 ans étaient dans la voiture lorsque la police l’a abattu. “Vous avez vu un champignon qui a tiré sur votre père. Vous serez traumatisé pour toujours”, a déclaré Crump.

La police a annoncé un couvre-feu jusqu’à lundi matin. Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a répondu à l’incident sur Twitter: “Nous sommes contre l’usage excessif de la force et l’escalade immédiate des relations avec les résidents noirs du Wisconsin.” Selon les rapports de police, le ministère de la Justice de l’État enquête sur l’incident.

Aux États-Unis, des manifestations de masse contre le racisme et la violence policière ont eu lieu dans de nombreux endroits depuis la fin du mois de mai. Le déclencheur a été la mort de l’Afro-Américain non armé George Floyd après une opération policière brutale dans la ville de Minneapolis, Minnesota.