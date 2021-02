Un foetus crée son premier album à partir du ventre de sa mère et vous pouvez maintenant le précommander | 45S

La réalité est plus étrange que la fiction, du moins le semble-t-il. je sais a annoncé la sortie d’un nouvel album qui est probablement l’un des rares que nous ayons entendu de ce genre. C’est un album qui a été enregistré par un enfant à naître alors qu’il était dans le ventre de sa mère.

« Sounds Of The Unborn » est le nouvel album de Luca yupanqui, qui a été enregistré alors que sa mère attendait toujours. Elle est la fille d’Elizabeth Hart, bassiste du groupe de rock expérimental Psychic Ills et du collaborateur de Lee «Scratch» Perry Iván Diaz Mathé.

Pour mener à bien ce projet, la technologie MIDI biosonique a été utilisée pour traduire leurs mouvements dans l’utérus en sons. L’appareil MIDI accroché au ventre de Hart, enregistre les vibrations que le bébé fait, et cela est transcrit sur les synthétiseurs de Mathé. Ensuite, les deux parents ont mélangé les résultats tout en respectant les sons originaux du fœtus, en lui donnant cette touche spéciale.

De même, vous pouvez déjà entendre un aperçu de cet album où vous pouvez voir dans la vidéo quelques images que le couple a enregistrées.

«Nous avons fait des images Super 8 pendant les sessions d’enregistrement, puis nous nous sommes associés à l’artiste Victoria Keddie parce que nous aimons son approche et son esthétique. Elle a traité le film avec un équipement analogique et a créé un voyage visuel qui résume ce que nous avons ressenti lors de la création de cet album », a déclaré le père de Luca, Mathe.

L’album sera disponible en avril et vous pouvez déjà le précommander ici.