Un flic lesbien a salué un héros après l’attentat de Noël

L’officier Amanda Topping fait partie des six policiers salués localement comme des « héros » (Département de police de Metro Nashville)

Un policier surpris dans un attentat à la bombe le jour de Noël à Nashville a déclaré qu’il espérait rentrer chez lui avec sa femme avant l’explosion.

L’officier Amanda Topping fait partie des six agents du département de police de Metro Nashville qui ont mérité des éloges pour leurs actions de prévention des victimes le 25 décembre après l’explosion d’un camping-car sur la Second Avenue au centre-ville de Nashville.

Le suspect de l’attentat à la bombe, Anthony Warner, 63 ans, serait mort dans l’explosion, qui s’est produite après que la police a été appelée sur les lieux – avec le véhicule truqué pour diffuser un message automatisé inquiétant et la chanson vintage «Downtown» alors qu’elle comptait jusqu’à l’explosion. .

Trois civils ont été blessés dans l’explosion, Topping et ses collègues ont été salués comme des «héros» par les autorités locales pour leur travail rapide visant à éviter de nouvelles victimes en évacuant la zone.

Un policier était au téléphone avec sa femme quand l’appel est arrivé

S’exprimant lors d’une conférence de presse dimanche, Topping a déclaré avoir été appelé à l’incident après un appel «étrange» le matin de Noël.

Topping, qui travaille au ministère depuis deux ans, a déclaré: «Nous étions assis [in the station], et ma femme venait d’appeler parce que c’était vers la fin de notre quart de travail, alors elle voyait à quelle heure je rentrais à la maison.

«Je lui parle et je lui ai dit: ‘Nous sommes sur le point de nous diriger vers cet appel, c’est un peu étrange.’ J’ai raccroché avec elle, et nous y arrivons mais nous ne savions pas vraiment. trop à ce sujet.

Après être arrivée sur les lieux, elle s’est souvenue: «J’ai entendu ce que disait le camping-car, et c’est des choses que je n’oublierai jamais – c’était une voix féminine qui disait:« Votre objectif principal est d’évacuer. Évacuez maintenant.

«Je faisais les allers-retours, devais faire demi-tour aux piétons… vous avez juste le sentiment:« Quelque chose ne va pas. Tu n’as tout simplement pas de trucs comme ça.

«J’étais là près de ma voiture et j’ai entendu [another officer] dire que la musique vient juste de sortir J’étais sur le point de passer à la radio et de dire: «Je sais que ce n’est pas ma place, mais tout le monde sort des bâtiments, non?

«J’étais vraiment angoissé … J’avais de nouveau parlé à ma femme et lui ai dit que les choses étaient vraiment étranges.

« Miracle », aucun habitant n’a été tué dans l’explosion de Nashville

Après avoir passé des minutes cruciales à éloigner les piétons en tête de rue, Topping a choisi de se diriger vers un collègue près de la camionnette, James Wells, lorsqu’elle a explosé.

Elle a dit: «Je commence à marcher vers lui, et il commence à marcher vers moi… J’étais probablement à environ dix pas de lui, et j’ai vu les plus grandes flammes que j’ai jamais vues, la plus grande explosion. Je l’ai vu trébucher et j’ai senti la chaleur.

«Je ne sais pas comment j’ai gardé l’équilibre, mais j’ai décollé sur un sprint vers lui, et je n’ai jamais attrapé quelqu’un d’aussi fort de ma vie. Nous nous sommes enfoncés dans une porte, et je n’oublierai jamais les fenêtres qui se sont brisées après l’explosion, tout autour de moi.

Topping a ajouté: «La première chose que j’ai pu être [get on the radio], ‘Il y a eu une explosion, envoyez plusieurs médecins.’ J’avais tellement peur que je venais de perdre tout mon détail. Heureusement, j’ai entendu tout le monde à la radio et je savais que tout le monde était vivant. J’étais heureux d’apprendre que personne d’autre n’a été gravement blessé.

Le maire John Cooper a qualifié les officiers de «héros», tandis que les fonctionnaires ont déclaré que c’était un «miracle» qu’aucun habitant n’ait été tué dans l’attentat.