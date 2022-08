Un film sur BlackBerry est en préparation : il racontera l’ascension et la chute de la marque

Un film canadien racontera l’ascension fulgurante et la chute retentissante de la marque qui était le leader à l’aube des smartphones.

Il me semble qu’il y a une éternité, mais il n’y a pas si longtemps BlackBerry était à la pointe de l’industrie de la téléphonie mobile et y rester jusqu’à ce qu’Apple et Google finissent par le détrôner. Il y a un peu plus de 10 ans, l’entreprise précédemment détenue par Research In Motion (RIM) détenait plus de 20% des parts de marché mondiales, bien que son manque d’innovation et d’évolution ait précipité sa chute.

Qui aurait cru que, quelques mois seulement après son dernier adieu, du Canada, il se préparerait un film centré sur l’ascension et la chute de la marque. C’est un coup de poing dans toute la nostalgie; beaucoup d’entre nous avaient comme premier smartphone un de ces BlackBerry carrés avec clavier physique et curseur sous l’écran.

Montée et chute en un peu plus d’une décennie

Tel que rapporté dans les médias tels que Variété, le film, intitulé simplement la mûre, se concentrera sur l’histoire de la marque du début des années 2000 jusqu’à sa chute de grâce au milieu des années 2010. Les deux acteurs interprétés comme protagonistes, Glenn Howerton et Jay Baruchel, sont connus pour leurs rôles dans des comédies, il est donc supposé que le le film a ce ton. Les deux acteurs devraient adopter la rôle des co-fondateurs d’entreprisemême si cela n’a pas encore été confirmé.

Comme annoncé, le film adaptera le livre de 2015 Perdre le signal : l’histoire inédite derrière l’ascension extraordinaire et la chute spectaculaire de BlackBerryécrit par Jacquie McNish et Sean Silcoff, tous deux journalistes pour le journal canadien Le Globe and Mail. À ce jour, ce que l’on sait, c’est que la production du film est déjà terminée.

L’histoire de BlackBerry est fascinante. À ce jour, beaucoup sont encore étonnés de voir comment leurs terminaux Ils sont passés du rouge chaud à l’oubli le plus absolu. RIM a même vendu des licences à d’autres fabricants, comme TCL, afin qu’ils puissent fabriquer leurs terminaux en leur nom. Ces bornes ont continué à être fabriquées jusqu’en 2020, date à laquelle la société OnwardMobility a repris la marque pour, en février 2022, annoncer qu’elle disparaîtrait après ne pas avoir lancé un seul téléphone sous le nom de BlackBerry.

Les tentatives passées de ressusciter la marque, telles que la création des premiers BlackBerry sous Android, le BlackBerry Priv, avec un fort accent sur la sécurité, est resté dans de nobles tentatives, mais a échoué pour réintroduire un téléphone qui s’essoufflait déjà sur le marché. Son moment était passé. Malgré le fait qu’en 2019 une entreprise chinoise ait tenté de redémarrer BlackBerry avec son propre Android, il semble que il n’y a plus de place sur le marché pour les téléphones avec un clavier physique.

Encore il n’y a pas de date confirmée pour la première du filmmême si l’on s’attend à ce qu’un soit annoncé prochainement.

