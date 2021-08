Un film impressionnant Made in Dreams, Noguchi’s Bell, passe à Kickstarter pour une série animée complète

La cloche de Noguchi est quelque chose que nous n’avons pas encore abordé ici à Push Square, mais c’est l’une des choses les plus impressionnantes réalisées dans Dreams jusqu’à présent. C’est un court métrage de 20 minutes entièrement réalisé à l’aide de l’ensemble d’outils de Media Molecule, et vous pouvez le regarder dans le jeu ou via YouTube (ci-dessus). L’équipe derrière elle, Cyber ​​Sheep Film, a cependant de plus grandes idées – et elle s’est tournée vers le financement participatif pour y arriver.

Live on Kickstarter en ce moment est une campagne pour transformer Noguchi’s Bell en une série animée en 15 parties, encore une fois créée en utilisant Dreams et rien d’autre. Le projet est le plus remarquable utilisant le programme d’évaluation bêta de Media Molecule, qui permet essentiellement aux créateurs de monétiser leurs créations en dehors du jeu lui-même.

L’objectif initial est de 32,5 000 €, ce qui permettra au studio de créer l’épisode 2, « Rings True ». Les objectifs d’extension ultérieurs, s’ils sont atteints, permettront à Cyper Sheep Film de réaliser sa vision complète et de créer 15 épisodes d’action de samouraï cyberpunk, inspirés des dessins animés et des films japonais classiques.

C’est vraiment cool de voir des gens pousser Dreams un peu plus loin pour créer quelque chose comme ça. Espérons que l’équipe pourra atteindre tous ses objectifs, car nous sommes curieux de savoir comment le voyage de Noguchi se poursuit. Soutiendrez-vous Noguchi’s Bell sur Kickstarter ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.