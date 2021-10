Un film dérivé de A Quiet Place perd Jeff Nichols en tant que réalisateur

Pop! Vinyl Dumb et Dumber Lloyd se fait couper les cheveux Pop ! Figurine en Vinyle

À partir de la comédie à succès de 1994, Dumb and Dumber, avec le duo préféré de tout le monde, Jim Carrey et Jeff Daniels, nous vous proposons la collection Ultimate Pop avec tous les meilleurs moments du film ! Nous avons maintenant tous les Dumb and Dumber les plus drôles sous forme de Pop, prêts à être ajoutés à votre collection de Pop Movies ! Ce Lloyd se fait couper les cheveux Pop ! La figurine en vinyle est emballée dans une boîte à fenêtre et mesure environ 3-3/4 pouces de haut.