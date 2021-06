Un film dérivé d’A Quiet Place arrive en 2023 du réalisateur de Mud Jeff Nichols

Contrairement à ses survivants mis sur pied, Un endroit calme, partie II fait actuellement beaucoup de bruit au box-office et, sans surprise, Paramount a maintenant mis en place des plans pour un troisième film se déroulant dans le monde terrifiant chuchoté du réalisateur John Krasinski. Le film, que nous appellerons pour l’instant Un endroit calme 3, s’est même vu attribuer une date de sortie le 31 mars 2023.

Cependant, comme cela a été rapporté récemment, Krasinski ne sera pas à la tête de cette troisième aventure, le film étant plutôt réalisé par Boue le cinéaste Jeff Nichols. Le film a également été décrit comme un spin-off plutôt que comme une suite directe et sera basé sur une idée d’histoire développée par Krasinski. Nichols aurait remis le script du nouvel opus il y a quelques jours à peine, le troisième film devant être produit par Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller et Krasinski, avec Allyson Seeger à la production exécutive.

Nichols est un choix inspiré pour reprendre les rênes de Un endroit silencieux pour cette troisième sortie, le talentueux cinéaste ayant remporté le prix de la Semaine de la critique cannoise pour son film de science-fiction 2011 envoûtant Mettre à l’abri, qui a été créée à Sundance. Mettant en vedette Michael Shannon dans le rôle de Curtis, un directeur de construction qui vit dans l’Ohio avec sa famille, sa vie confortable est en jeu lorsqu’il commence à avoir des visions apocalyptiques d’une terrible tempête.

Son prochain long métrage, le drame sur le passage à l’âge adulte de 2012, acclamé par la critique, Boue bénéficie d’une performance stellaire de Matthew McConaughey et a concouru pour la Palme d’Or au Festival de Cannes 2012. Nichols a continué de prouver son affinité pour la narration intime et la tension constante avec le film de science-fiction de 2016 Spécial Minuit. Une fois de plus avec Michael Shannon, le film suit un père qui s’échappe avec son fils du gouvernement et d’une secte après avoir découvert que son fils a des pouvoirs spéciaux. Vraiment, Nichols est un excellent choix pour continuer l’héritage de Un endroit silencieux.

La première Un endroit silencieux s’est avéré être un énorme succès critique et financier lors de sa sortie en 2018, avec Krasinski créant un monde post-apocalyptique bien réalisé ravagé par les mystérieux monstres aveugles avec un sens aigu de l’ouïe. Un endroit calme, partie II reprend à la suite des événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe) étant désormais obligée de faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour la survie en silence. Forcés de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable. Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe reprennent leurs rôles du premier film, avec Cillian Murphy et Djimon Hounsou rejoignant le chaos murmuré.

Tout comme son prédécesseur, Un endroit calme 2 a connu un succès instantané à la fois financier et critique, et il est clair que Paramount cherche à investir beaucoup dans la franchise, le spin-off de Nichols n’étant probablement que l’un des nombreux projets se déroulant dans l’univers silencieux. Krasinski a récemment suscité des spéculations concernant un suivi plus traditionnel avec le réalisateur disant: « Chaque fois que j’avais des idées comme ça, je les écrivais au cas où il y aurait une troisième partie ou une troisième. (Rires.) Alors je le ferais. pouvoir faire référence à certaines de ces choses s’il y a une partie III. Et nous sommes même allés jusqu’à mettre quelques œufs de Pâques, de sorte que si j’en faisais un troisième, ils se reconnecteraient au second. «

Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

