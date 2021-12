Un film de Noël de Netflix inquiète les parents de jeunes utilisateurs

Le réveillon est le moment idéal pour profiter des films qui tournent autour de ce thème. Les productions pour adultes et enfants mettent l’accent sur la fêtes traditionnelles, les réunions de famille et, bien sûr, la magie du père noël qui rend le temps si spécial. En ce sens, chaque année les plateformes de streaming proposent ce type de contenu très attendu par les utilisateurs. Mais un film Netflix pourrait tout mettre en péril.

Il s’agit de David et les elfes, une comédie polonaise réalisée par Michel Rogalski et le scénario de Mateusz Kuczewski et Marcin Baczynski. Sorti il ​​y a quelques jours à peine sur le service d’abonnement, le film est proposé au catalogue en tant que proposition d’enfants à voir en famille. Pourtant, il en est loin et malgré le fait qu’il soit adapté à tous les publics, en réalité ce n’est pas le plus pratique.

« Un lutin saturé de travail s’échappe dans le monde réel, où il essaie de vivre la magie de Noël avec l’aide d’un garçon avec qui il se lie d’amitié.» Lit le synopsis du long métrage sur Netflix avec Cyprian Grabowski, Jakub Zajac et Anna Smolowik. Mais en réalité, l’histoire va un peu plus loin et la façon dont on parle du Père Noël et des personnages qui l’entourent peut-être pas mieux adapté pour les petits utilisateurs.

Cette parents alertés qui ont rapidement commencé à répandre le possible spoil parmi leurs contacts sur les réseaux sociaux pour éviter les situations inconfortables en le voyant en famille. Et c’est que beaucoup d’entre eux ont passé un moment de tension avec leurs enfants lorsqu’ils ont vu la manière dont non seulement le Père Noël est représenté, mais aussi la Souris Pérez et d’autres personnages qui remplissent les enfants de magie et d’émotion.

De cette façon, ils ont averti qu’il contenait « Informations sensibles sur Noël » et qu’en réalité, il convient à un public un peu plus large. En ce sens, ils ont encouragé Netflix à revoir la cote du film et ainsi pouvoir éviter que des doutes n’apparaissent à l’avance, d’autant plus que la façon dont il est abordé n’est pas du tout subtile. Enfin, le géant du streaming a modifié le détail dans l’application et maintenant il apparaît comme convient aux 7 ans et plus.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂