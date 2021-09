Un film de Lucifer arrivera-t-il après la saison 6 ? le casting envisage la possibilité

Lucifer a finalement eu la finale que les fans espéraient toujours la semaine dernière lorsque la sixième saison est arrivée sur Netflix. L’émission a été initialement annulée après trois saisons avec Fox, et elle a reçu une sorte de « finale de la série », mais rien qui a apaisé quiconque avait suivi l’histoire de Tom Ellis. Lucifer Morningstar à travers ses relations sur Terre. Netflix n’a pas mis trop de temps à commander la série pour plus d’épisodes, et maintenant, après trois saisons supplémentaires, l’histoire est correctement terminée. Cependant, comme de nombreuses séries télévisées, ses principales stars ne seraient pas opposées à revenir pour une sortie sur grand écran s’il se présentait. Lisez la suite avec un avertissement pour les spoilers de la saison six.

Tom Ellis et Lauren German, qui a joué Chloe Decker, ont parlé à L’Enveloppe à propos de la perspective de faire un film de Lucifer dans le futur, et tout en reconnaissant que ce ne serait pas quelque chose qui se produirait en ce moment, ce serait amusant et l’allemand a certainement quelques idées si cela se produit.

« Mon fantasme est que nous tournions un Lucifer film, mais dans le style de Pistolet nu et Avion! Donc, si nous pouvions demander aux fans s’ils sont d’accord avec un Pistolet nu/Avion-style Lucifer film (rires) », a déclaré German. « Mais non, je veux dire, Tom le dit si bien, comment le dites-vous, muffin? C’est le bon moment pour dire au revoir. »

« Cela semble être le bon moment », a déclaré Ellis. « Ne jamais dire jamais, et toutes ces choses, mais on a l’impression que cette incarnation de ces personnages dans cette série, on a l’impression que c’est le bon moment pour finir. Reprendra-t-on un jour ces rôles ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au moins, le film a l’air amusant à l’avenir ! »

S’il arrivait qu’il n’y ait pas eu de film de suivi, où la relation de Lucifer et Chloé se sentait très bien pour les deux acteurs. « Nous ne voulions pas faire une fin pour montrer où le public a son gâteau et le mange, puis a eu plus de gâteau et puis plus de gâteau après cela », a déclaré Ellis. « Ça ne me semblait pas bien. J’ai l’impression que ce n’est pas un vrai reflet de ce qu’a été cette série ou un vrai reflet de ce que nous essayons peut-être de dire à la fin. Et je pense que d’avoir ce sacrifice fait à la fin, pour comprendre ce sacrifice, pour que Rory et Lucifer comprennent vraiment pourquoi ils n’ont pas passé leur vie ensemble, était la chose la plus importante. tomber sur place. »

Il a poursuivi: « Mais ne pas savoir est le pire. Et donc ils ont un peu trouvé que dans la saison était la satisfaction qui était nécessaire. Mais j’ai l’impression qu’il était important que Lucifer fasse une sorte de sacrifice à la fin de la série. Parce que, oui, vous parlez de la vie humaine de Chloé, mais en tant que membre du public et comme les personnages que nous connaissons maintenant – Chloé sait qu’il y a une vie après la mort, elle sait que Lucifer est immortel. Donc, il n’y a qu’une seule personne qui va perdre dans cette situation si elle Je ne savais pas qu’il y avait une vie après la mort, et c’est Chloé. Et maintenant, c’est comme, ‘Attends, nous pouvons planifier pour plus tard.’ Mais ce que nous inciterions à faire croire à notre public, ce n’est pas de penser à cela, nous voulons penser à l’ici et maintenant. Ils n’ont donc pas vécu heureux pour toujours – mais ils l’ont fait parce qu’ils le pouvaient. «

LuciferLa dernière saison de est maintenant diffusée sur Netflix.

Sujets : Lucifer, Netflix