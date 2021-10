Un film de Hulk sur la guerre mondiale est-il en développement aux studios Marvel ?

Hulk pourrait enfin avoir son prochain film solo si les récentes rumeurs s’avéraient vraies. Selon un nouveau rapport de Geeks Worldwide, un nouveau film Hulk est en préparation aux studios Marvel avec le titre provisoire Hulk de la guerre mondiale. Le rapport ajoute que la production devrait commencer à la fin de 2022 et sera probablement d’abord mise en place par les événements de la Elle-Hulk séries sur Disney+. Cela signifierait théoriquement que Marvel/Disney a racheté les droits d’Universal Pictures pour développer de nouveaux Ponton films.

À ce stade, il n’y a aucune vérification de Marvel ou de Disney que Hulk de la guerre mondiale se passe, il est donc préférable de prendre le rapport avec un grain de sel en ce moment. Même ainsi, le concept d’un nouveau film Hulk, en particulier avec le Hulk de la guerre mondiale angle, a intrigué de nombreux fans de Marvel. Le titre était à la mode sur les réseaux sociaux, les fans exprimant leur enthousiasme pour le nouveau film Hulk, qui s’inspirera vraisemblablement de la bande dessinée du même nom.

Bill Bixby a joué le Dr Banner et Lou Ferrigno a joué un Hulk sans CGI dans la série télévisée des années 1970 L’incroyable Hulk. Le super-héros vert a ensuite été porté au grand écran par le réalisateur Ang Lee en 2003 avec Eric Bana dans le rôle. Plus tard, Edward Norton a joué une nouvelle incarnation du Dr Bruce Banner en 2008 L’incroyable Hulk, qui a amené le personnage dans l’univers cinématographique Marvel. Norton se séparerait de la franchise et le rôle a été refondu avec Mark Ruffalo, bien que Hulk n’ait eu aucun de ses propres films d’action en direct depuis.

Il y a eu des reconnaissances récentes de L’incroyable Hulk. Tim Roth a repris son rôle d’Abomination pour une apparition spéciale dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Il y avait aussi une scène post-crédit impliquant Hulk après le générique du film. Il est également bien connu qu’un Elle-Hulk La série est actuellement en développement pour Disney +, qui ramènera Ruffalo pour reprendre le rôle de Bruce Banner. Sa sortie est prévue en 2022.

Mark Ruffalo a également clairement indiqué qu’il aimerait jouer dans son propre solo Ponton film pour le MCU. L’année dernière, l’acteur a évoqué cette possibilité dans une interview avec Variety. Ruffalo a déclaré qu’il aimerait jouer dans une sorte de préquelle, montrant ce que Hulk a fait entre les autres films Marvel après les événements de L’incroyable Hulk.

« Il y a une idée qui, je pense, pourrait être vraiment intéressante », a déclaré Ruffalo. « Nous ne l’avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme le Rosencrantz et le Guildenstern des Avengers. Ce serait intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui lui est arrivé entre tous ces films. »

À propos de sa prochaine apparition avec She-Hulk, Ruffalo a taquiné: « Il n’y a rien de complètement à un endroit où c’est une affaire conclue [with Hulk getting his own movie]. Il est question de faire apparaître Banner/Hulk dans Elle-Hulk. Si nous arrivons à quelque chose de bien, ce serait vraiment intéressant. En ce moment c’est à peu près tout. C’est tout ce qu’il y a sur la table. »

Que les rumeurs soient vraies ou non, espérons que l’intérêt des fans aidera Marvel et Disney à savoir qu’il est temps pour Hulk de refaire son propre film solo. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Geeks Worldwide.

Sujets : Hulk