Lil Yachty travaille avec les films Mattel sur le nouveau projet d’action en direct.

Lil Yachty donne aux joueurs d’Uno tout ce qu’ils veulent. Il crée un nouveau film d’action sur les braquages ​​basé sur le jeu de cartes emblématique.

Il est difficile d’imaginer la vie sans Uno. Depuis que le jeu de cartes bien-aimé a été inventé pour la première fois en 1971, c’est une forme de divertissement de base pour les familles du monde entier. Quel que soit votre âge, il est impossible de nier l’attrait des cartes jaunes, rouges, bleues et vertes. Sans parler de la compétitivité des choses lorsque vous lancez les cartes d’action dans le mélange.

Maintenant, Uno passe au niveau supérieur. L’activité multi-joueurs arrive sur grand écran et c’est grâce au rappeur ‘iSpy’ Lil Yachty.

Un film de braquage basé sur Uno est en cours de développement par Lil Yachty. Image: Zoran Kompar / , Paras Griffin /

Oui. Vous avez bien entendu. Mattel développe le film en collaboration avec Lil Yachty. Parlant de son implication dans le projet, Lil Yachty a déclaré à Variety: « Je suis tellement excité de faire partie de ce film avec Mattel. J’ai joué Uno quand j’étais enfant et je le fais encore aujourd’hui, alors pour le transformer en un film basé sur Atlanta. La scène hip-hop dont je suis sortie est vraiment spéciale. Elle me touche près de chez moi. «

Le producteur exécutif Robbie Brenner a également expliqué: « Chez Mattel Films, nous cherchons à explorer des histoires qui donnent vie à nos marques de manière inattendue. Uno est un jeu qui transcende les générations et les cultures et nous sommes impatients de nous associer à Lil Yachty, ainsi que avec Coach, P et Brian Sher, pour transformer le jeu classique Uno en une aventure d’action comique. «



Uno est déjà apparu dans plusieurs séries télévisées, dont Good Girls. Image: Getty

On ne sait pas exactement comment Lil Yachty et Mattel donneront vie à un film de braquage, ou si Lil Yachty y jouera lui-même, mais nous avons hâte de le savoir.

Qu’est-ce que tu penses? Voudriez-vous regarder un film Uno?

