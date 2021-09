Un film d’action en direct de Marvel Zombies arrive-t-il plus loin dans le MCU?

Il a fallu du temps pour Marvel Zombies être enfin étoffé à l’écran, mais l’épisode de la semaine dernière de Et si… de Marvel ? a finalement apporté l’apocalypse des super-héros morts-vivants au MCU. Alors que la série animée se penche sur ce qui aurait pu se passer dans des réalités alternatives, le multivers est devenu un endroit plus terrifiant avec l’épisode tant attendu de Zombies, qui a transformé les héros les plus puissants de la Terre en monstres mangeurs de chair. D’après la bande dessinée de Les morts qui marchent’ s Robert Kirkman et Sean Phillips, de nombreux fans pensaient que l’itération animée de Walking Dead de Marvel est la seule fois où nous verrons les monstruosités chaotiques, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Alors qu’il n’y a rien de concret, comme s’il n’y avait jamais rien merveille connexe, l’ancien écrivain Marvel Mark Millar a donné une indication aussi bonne que n’importe qui d’autre que quelque chose se passe potentiellement qui pourrait conduire à une version d’action en direct des zombies Marvel apparaissant à l’écran sous une forme ou une autre à l’avenir. Quand ou comment cela pourrait se produire est actuellement dans le même bateau que d’essayer de deviner quels films Marvel pourrait planifier pour 2025, mais même l’idée que nous pourrions voir quelque chose comme ça est suffisante pour le moment.

Millar a écrit l’original Guerre civile histoire, et dans un récent bulletin d’information a écrit: « (si mes sources sont correctes) un peu de Marvel Zombies en direct plus loin, mais vous ne l’avez jamais entendu de moi. »

Ce n’est pas l’information la plus détaillée qui ait jamais été révélée, mais dans le plus grand schéma des choses, elle n’est pas sans mérite. Ce qui pourrait être considéré comme un peu entendu d’un ami prend un peu plus de poids lorsqu’on prend en compte qui est Millar. La mini-série Marvel Zombie de Kirkman était un spin off d’un Les quatre Fantastiques bande dessinée de Millar. Vous vous attendriez à ce que cela signifie que tous les projets, y compris les méchants, seraient quelque chose dont Millar serait au courant et recevrait une sorte de paiement.

Alors, comment exactement les zombies de Marvel pourraient-ils être introduits dans le monde de l’action en direct du MCU? Eh bien, étant donné qu’on nous rappelle constamment maintenant que nous sommes vraiment dans le multivers, il y a évidemment beaucoup de façons possibles pour que cela se produise. Si nous revenons à de nombreux entretiens sur Et qu’est-ce qui se passerait si…? il a été dit plus d’une fois que si le spectacle animé semble être en dehors du MCU il a une importance dans le grand schéma global.

Il y a déjà eu des rumeurs d’une continuation de Captain Carter, donc en gardant le thème de et si, et si Marvel décidait de faire une série de films d’action en direct ou de séries basées sur toutes ces réalités alternatives avec lesquelles il doit jouer? Il est évident qu’il est peu probable que nous voyions tous les Avengers s’arracher des morceaux de chair dans une réalité, mais avec Docteur Strange dans le multivers de la folie déjà dit qu’il empruntait une route d’horreur, se pourrait-il que nous puissions apercevoir les zombies ici?

Quoi qu’il en soit, il y a une chose que vous pouvez toujours garantir en ce qui concerne Marvel; tout est possible mais personne ne le saura tant que Marvel ne voudra pas que les gens le sachent. Et qu’est-ce qui se passerait si…? continue sur Disney + avec de nouveaux épisodes publiés chaque mercredi. Cette nouvelle a éclaté sur ComicBook.com.

