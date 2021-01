Un film chaque semaine: Netflix présente des avant-premières folles de films pour 2021

Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Amy Adams, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Idris Elba – ne sont que quelques-unes des stars hollywoodiennes qui verront un nouveau film sur Netflix cette année. Un aperçu détaillé montre ce à quoi les abonnés peuvent s’attendre.

Le géant du streaming Netflix a de grands projets pour 2021: chaque semaine, il veut sortir au moins un film qui regorge de stars hollywoodiennes. Pas étonnant que l’argent que les utilisateurs paient pour leur abonnement doit aller quelque part. Et avec environ 193 millions de clients, ce n’est pas vraiment bas …

La promesse de Netflix: un meilleur film chaque semaine

La vidéo de prévisualisation de Netflix Highlights 2021 alterne entre la comédie d’action « Red Notice », dans laquelle Ryan Reynolds et Dwayne Johnson se frappent les uns les autres, et la comédie « Don’t Look Up » avec Leonardo DiCaprio , Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett et de nombreux autres grands d’Hollywood.

Dans « Sweet Girl » Jason Momoa va en père veuf à la recherche des meurtriers de sa femme, Idris Elba et Regina King se mélangent dans le western « The Harder They Fall » et Melissa McCarthy et Octavia Spencer apparaissent dans la comédie d’action « Thunder Force » aux super-héros qui ne savent pas encore quoi faire de leurs super pouvoirs.

« Le tigre blanc » comme l’un des premiers temps forts

Le clip d’aperçu ne révèle pas encore quel film apparaîtra sur Netflix et quand. Cela devrait progressivement être révélé au cours des semaines et des mois à venir. L’un des premiers films à sonner cette année phare pour Netflix est définitivement « The White Tiger », qui sera disponible le 22 janvier, et dans lequel Priyanka Chopra Jonas (« Baywatch ») joue, entre autres.