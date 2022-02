Un film Bioshock arrive sur Netflix

Netflix continue d’investir dans les adaptations de jeux vidéo avec l’annonce d’un Biochoc film qui arrivera sur le service de streaming. Le streamer s’est associé à Take-Two Interactive, la société mère du jeu, et 2k, l’éditeur du jeu, pour éventuellement construire un univers cinématographique basé sur cette propriété.

Jusqu’à présent, aucun cinéaste ou membre de la distribution n’est attaché au film car il est encore très tôt dans son développement. Netflix n’a pas non plus confirmé si le film sera en direct ou animé.

Sorti en 2007, Biochoc est un jeu incroyablement réussi qui a conduit à deux autres suites : Biochoc 2 et Bioshock Infinite. Dans le jeu, vous incarnez Jack, qui survit à un accident d’avion dans l’océan Atlantique et se retrouve dans la mystérieuse ville sous-marine connue sous le nom de Rapture. La ville est en ébullition car elle a été divisée en une guerre civile, nombre de ses citoyens devenant dépendants d’un sérum qui leur donne des pouvoirs. Les citoyens vivent également dans la peur des Big Daddies, des humains mutés qui ont fusionné avec de gigantesques combinaisons de plongée.

Il s'agit de la deuxième tentative de développement d'un Biochoc Film







Ce sera la deuxième tentative de tourner Biochoc dans un film. Selon Le journaliste hollywoodienUniversal a tenté de développer un film il y a plus de dix ans avec pirates des Caraïbes réalisateur Gore Verbinski attaché au projet. Après que Verbinski ait quitté le projet, Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard) s’est attaché à diriger. Verbinski et Fresnadillo se sont tous deux heurtés au studio sur des choses comme « le budget et une cote R ». Finalement, Take-Two et 2k ont ​​mis fin au projet.

Les films de jeux vidéo connaissent plus de succès, avec des projets récents comme Sonic l’hérisson et Combat mortel performant admirablement, les deux ayant des suites. Les adaptations de jeux vidéo à venir incluent Inexploré, Sonic le hérisson 2, Borderlandset une adaptation de la série HBO de Le dernier d’entre nous.

Pour Netflix, les adaptations de jeux vidéo se sont bien déroulées jusqu’à présent, avec Dota : Sang de Dragon, Castlevaniaet Arcane : League of Legends étant l’une des séries les plus populaires du service. Le sorceleur est actuellement l’une des franchises les plus populaires de Netflix, avec un spin-off préquel en route.

En plus de BiochocNetflix a également un Cuphead série à venir et développe également une série basée sur le Assassin’s Creed la franchise. Alors que les adaptations de jeux vidéo semblent maudites, des émissions récentes comme Ésotérique et Le sorceleur prouvent que ces adaptations peuvent être formidables si la bonne équipe créative est attachée.





