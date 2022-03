Un film « Alien » avec Ridley Scott en préparation pour Hulu

Le directeur Foi Alvarez a gagné d’énormes fans pour ses films d’horreur comme le film acclamé « Position infernale » de 2013, étant l’une des grandes références du genre.

Il a maintenant été confirmé qu’Álvarez réalisera et écrira un nouveau film du film d’horreur de science-fiction classique. »extraterrestre »qui sera produit par Ateliers du 20ème siècleainsi que le réalisateur de la série originale, Ridley Scottproduira le projet à travers sa marque de production Gratuit.

Le nouveau film sera fait pour Huluplutôt que pour les salles de cinéma, dans le cadre d’un plan ambitieux d’ici 20th Century visant à réaliser dix films par an pour la plateforme détenue par Disney. On n’en sait pas beaucoup plus sur le film pour le moment, mais le communiqué a informé que ce film ne sera pas lié aux films précédents de la franchise.

Álvarez se considère comme un grand fan de la série » Alien », c’est pourquoi il a présenté l’idée à Scott il y a quelques années. Depuis lors, l’idée d’un nouveau film est dans l’air, mais c’est l’année dernière que Scott a appelé Álvarez et lui a demandé s’il voulait toujours faire ce nouveau film.

Il semble que la nouvelle histoire était une très bonne idée, puisque le président de la division 20th Century, Steve Ashbell, a déclaré qu’ils avaient pris le projet « purement par la force de l’idée de Fede ». Il a poursuivi en disant: « C’était une très bonne histoire avec beaucoup de personnages que vous n’avez jamais vus auparavant. »

Asbell a également parlé de l’aspect Hulu du projet et de la façon dont cela leur permet de ne pas compromettre leur vision d’une sortie en salles. Il a déclaré: «Ce n’est pas un film qui doit plaire à tout le monde avec ces budgets gigantesques. Ils deviennent authentiquement ce qu’ils sont. Et c’est plus proche de ses racines de genre.

Le film original « Alien » de 1979 était un film unique en ce sens qu’il s’agissait d’un mélange d’un thriller claustrophobe et d’un film de monstre slasher. Les films suivants ont adopté une approche plus bourrée d’action, à commencer par « Aliens » de James Cameron. « Alien 3 », ainsi que « Alien: Resurrection », ont continué dans cette direction.

Scott reviendrait dans la franchise en 2012 avec » Prometheus » qui était un film préquel plus mythologique axé sur la tradition de l’univers Alien plutôt qu’un retour en forme pour la série. Scott reviendrait pour une autre préquelle en 2017 pour le dernier film de la franchise à ce jour, » Alien: Covenant ».