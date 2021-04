Un festival religieux rassemble des millions de personnes en pandémie

La semaine dernière, alors que l’Inde se débattait avec une deuxième vague dévastatrice de coronavirus, des millions de fidèles sont descendus sur les rives du Gange dans la ville de Haridwar pour se baigner dans l’eau pendant le festival Kumbh Mela.

Les pratiquants de l’hindouisme croient que la rivière est sacrée et y plonger les purifiera de leurs péchés et leur apportera le salut.

Mais le gouvernement de l’État d’Uttarakhand, où se trouve Haridwar, fait face à de vives critiques pour avoir autorisé la tenue du festival Kumbh Mela au milieu d’une pandémie de plus en plus grave.

L’Inde a déjà dépassé 175000 décès dus au covid-19 et est le quatrième pays avec le plus de décès liés au coronavirus – derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.