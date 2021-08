Un fan recrée « Zelda: The Wind Waker » à l’aide d’Unreal Engine

« The Legend of Zelda: The Wind Waker » est, malgré son statut culte, un jeu extrêmement controversé parmi les fans les plus intenses de la franchise. En partie à cause de la manière dont il diffère dans sa qualité esthétique des autres titres de la franchise, ainsi que de la différence graphique entre le jeu GameCube et sa version démo.

Suite à la sortie en HD de « The Wind Waker » sur Wii U, la réputation de ce titre ne s’est pas beaucoup améliorée auprès de nombreux fans de « The Legend of Zelda », mais un en particulier a réalisé d’intéressants travaux de rénovation en présentant une vidéo qui imagine comment le jeu ressemblerait s’il était fait avec le moteur graphique Unreal Engine.

La vidéo a été réalisée par Vitor Maccari, qui l’a partagée via sa chaîne YouTube, notant qu’il avait recherché un projet qui pourrait l’aider à mieux se familiariser avec l’utilisation de l’Unreal Engine, en plus, il suggère que travailler sur un » La rénovation « Pour » The Legend of Zelda: The Wind Waker « a contribué à ajouter du plaisir au projet.

Maccari souligne qu’il a utilisé des animations appliquées dans une vidéo qu’il a présentée sur sa chaîne en avril dernier, ajoutant à cette nouvelle vidéo pour « The Wind Waker » de nouveaux atouts tels que de l’herbe, des palmiers et des rochers, en plus de quelques mouvements moulés pour main avec un appareil photo reflex numérique, en suivant les prises de vue avec le programme « Nuke », puis en les important dans l’Unreal Engine.

Avec la sortie prochaine de « The Legend of Zelda: Skyward Sword » sur Nintendo Switch, certains fans de la franchise ont exprimé via les réseaux sociaux leur souhait que la société relance « The Wind Waker » avec une version HD renouvelée bien que, dès pourtant, il n’y a aucun signe que cela pourrait arriver de si tôt.