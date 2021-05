Un fan modifie l’intégralité du film Harry Potter et remplace toutes les baguettes par des armes à feu

Ils ont réussi à déverser sur les 169 minutes de contenu juteux de Harry Potter et la pierre philosophale et ont remplacé chaque scène contenant une baguette par un pistolet.

Ils l’ont décrit comme « un contenu non autorisé, sous licence, un long métrage JOKE avec plus de 175 nouveaux plans d’effets spéciaux assez beaux », et, regardez, ils ne mentent pas. Il leur a fallu cinq ans pour terminer.

Non seulement leurs armes réalistes remplacent les baguettes, mais les balles et le sang sont introduits à la place des sorts et de la magie. Cela crée une image beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sauvage de Poudlard.