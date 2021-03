Un fan fou de MCU s’en est pris au directeur de WandaVision via un texte sur Quicksilver Reveal

Avec le dernier épisode de WandaVision, un certain nombre d’aspects très théorisés de la série se sont avérés être … juste des théories vides. Pour les fans de longue date de MCU, l’une des plus grandes déceptions a été d’apprendre que le nouveau Pietro Maximoff alias Quicksilver, joué par Evan Peters, n’était pas, en fait, un Pietro d’un univers différent, mais juste un type aléatoire qui avait été hypnotisé pour faire Agatha. L’enchère de Harkness. WandaVision Le réalisateur Matt Shakman a récemment révélé qu’un fan en particulier était tellement furieux de la tromperie qu’il a envoyé un texto à Shakman pour lui crier dessus.

« Un inconnu m’a envoyé un texto à propos de [fake Pietro] plus tôt dans la journée également. Comment les gens obtiennent-ils votre numéro de téléphone portable? Je ne sais pas. Mais ils se sont lancés dans une tirade … juste à l’improviste. Je n’ai aucune idée de qui est la personne, m’a envoyé cette tirade du genre: « N’avez-vous pas appris d’Iron Man 3 avec un faux mandarin? » Et ma première chose à emporter était que c’était ma partie préférée d’Iron Man 3. Oui. Quand Ben Kingsley est sorti de la salle de bain et a dit «N’entre pas là-dedans». Je me suis dit: «C’est incroyable». Trevor, le faux mandarin, jouait avec les attentes. «

Dans Iron Man 3, les fans étaient impatients de découvrir la version MCU du plus grand ennemi d’Iron Man dans les bandes dessinées, The Mandarin. Au lieu de cela, le personnage prétendant être The Mandarin, joué par Ben Kingsley, s’est avéré être un acteur britannique jouant un rôle. La déception suscitée par la révélation a été vivement ressentie parmi les fans, et les parallèles sont apparents avec le cas du faux Pietro.

Pourtant, le vrai mandarin est maintenant sur le point de faire ses débuts dans le prochain Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le X Men sont également confirmés pour obtenir leurs propres films dans le MCU dans les prochains jours. Selon Shakman, toutes les choses que les fans espéraient WandaVision seraient introduits dans le MCU vont bientôt arriver de toute façon, les fans doivent donc prendre une pilule rafraîchissante et simplement profiter du voyage en cours de route.

« Changer les choses est toujours agréable, et ce que je dirais au fan de Marvel qui est un peu déçu que les X-Men ne se soient pas présentés ou que le multivers ne se soit pas présenté … ils arrivent? Vous savez, ils arrivent, n’est-ce pas? Vous avez un film intitulé Multiverse of Madness. Vous avez annoncé des mutants au Comic-Con il y a un an et demi. Genre, ils arrivent. Et devinez qui d’autre vient? Le Le mandarin arrive. Il est également annoncé; il est le méchant de Shang-Chi. Votre patience sera donc récompensée. «

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision présente une distribution principale composée d’Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany dans Vision, Randall Park dans l’Agent Jimmy Woo, Kat Dennings dans Darcy Lewis, Teyonah Parris dans Monica Rambeau et Kathryn Hahn dans Agnes. La série est disponible en streaming sur Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming