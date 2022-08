Un fan en colère confronte John Cena au UK Comic Con en lui demandant pourquoi il a donné un autographe gratuit à quelqu’un

Je ne peux qu’imaginer la peur et la terreur que Tom a probablement traversées, réalisant que son commentaire probablement désinvolte avait été repris par l’A-lister et qu’ils devaient maintenant aborder la question face à face.

Pourtant, Cena a été heureusement aimable à la plainte, qui a vu Tom souligner: « [The fan with the belt] Je dois juste monter, et j’ai dû travailler pour payer pour te voir. »

Il a dit: « C’est là que je vous suis super reconnaissant, vous avez choisi de payer comme tout le monde [the crowd]. Je sais que tout le monde ici travaille dur, et je sais ce que vous avez dû faire pour être ici aujourd’hui et vous avez choisi de prendre l’argent que vous avez gagné du travail pour être ici aujourd’hui, et cela me permet d’être ici aujourd’hui, de créer des moments comme celui-ci. «