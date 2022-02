Un fan du Studio Ghibli établit un record du monde pour une énorme collection

Un passionné de cinéma Studio Ghibli vient d’entrer dans l’histoire. Eloïse Von Velvet vient d’avoir un nouveau record du monde Guinnessen ayant l’énorme collection de 1 304 statues, boîtes à musique, CD, DVD, jouets et bien plus encore qui font allusion aux bandes de » Mon voisin Totoro », » El Castillo del Vagabundo », » El Spirited Away » ‘, » Kiki’s Home Delivery » et » Princess Mononoke », a remporté le record du monde de la plus grande collection de souvenirs du Studio Ghibli.

Selon la société Guinness, il n’y a pas d’autre fan au monde qui possède le même ou plus d’objets Ghibli qu’Eloise, et d’après ce qu’il a dit, il n’a pas l’intention d’arrêter de l’augmenter. « Je n’arrêterai jamais de collectionner. C’est ma passion, c’est ma vie », a-t-il déclaré. « Je veux une très, très, très grosse peluche Totoro. »

La collectionneuse a expliqué comment son désir d’avoir une grande collection Studio Ghibli est né, à partir de 2007 après avoir reçu des figurines d’action de « El Castillo del Vagabundo » de sa sœur comme cadeau d’anniversaire. Cependant, son amour pour les films et les histoires de Ghibli a commencé après avoir vu pour la première fois « Princesse Mononoké » à l’âge de six ans.

« Ce film était un peu sombre pour moi à l’époque, mais je suis tombée amoureuse de ses paysages magnifiques, de sa belle bande-son et de ses personnages féminins forts », a commenté Eloise Velvet.

Le Studio Ghibli a été fondé en 1985 par Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki et Isao Takahataet a commencé son héritage de films d’animation avec » Le Château dans le ciel » un an plus tard, en 1986. Depuis lors, Studio Ghibli est devenu l’un des studios d’animation les plus aimés et les plus influents au monde, franchissant plusieurs étapes impressionnantes dans l’industrie du divertissement.

» Princess Mononoke » a été le premier film d’animation à remporter le Japan Academy Award du film de l’année, et cinq des films du studio ont été nominés pour plusieurs Oscars. »Le Voyage de Chihiro », par exemple, a été le seul film d’animation à avoir remporté un Oscar pour Meilleur film d’animation.