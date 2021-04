Un fan du MCU lance une pétition de Black Panther II pour refondre T’Challa en l’honneur de Chadwick Boseman

Certains fans de Marvel demandent à Disney de refondre T’Challa dans Panthère noire 2 pour conserver la signification culturelle du personnage. Parmi le vaste bassin de super-héros de l’univers cinématographique Marvel, T’Challa de Chadwick Boseman s’est démarqué lors de sa première apparition dans Captain America: guerre civile puis dans sa fantastique représentation en tant que rôle principal dans Panthère noire. La formidable performance d’acteur de Chadwick Boseman, alimentée par la direction artistique de Ryan Coogler et l’inclusion subtile du personnage dans le MCU, a fait du film un succès retentissant au box-office et a été acclamé par la critique dans le monde entier. La représentation par le film de l’histoire significative d’une communauté précédemment réprimée dans l’Ouest a valu aux studios Marvel plusieurs nominations aux Oscars, y compris le meilleur film pour le producteur Kevin Feige.

Cependant, la mort tragique de Chadwick Boseman l’année dernière a mis tout le monde sous le choc. Chadwick luttait contre le cancer depuis 2016 et avait tourné six grands films tout en suivant un traitement. Puisqu’il a gardé son état caché du reste du monde, son décès prématuré a été un choc pour Marvel Studios et le réalisateur Ryan Coogler, qui avait déjà commencé à écrire. Panthère noire II avec T’Challa de Boseman en tête.

Mais, en raison de la représentation de T’Challa par Boseman et de l’héritage de l’acteur défini par sa représentation du personnage, ainsi que de ses récentes performances, le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé lors de l’événement Disney’s Investor’s Day que T’Challa ne sera pas refonte et que la suite replongera dans Wakanda à travers l’objectif d’un nouveau personnage.

Mais certains fans ont eu recours à la plateforme de dépôt de pétitions en ligne Change.org pour obtenir un soutien pour la refonte de T’Challa pour Panthère noire II. Bien qu’il soit difficile de remplacer les chaussures de Boseman en jouant à Black Panther, les organisateurs de la pétition soutiennent que la présence de T’Challa dans le film est importante pour le patrimoine culturel. Panthère noire honoré. Justifiant leur pétition, les organisateurs ont déclaré:

« En tant que premier super-héros noir des bandes dessinées grand public et du MCU (Marvel Cinematic Universe), T’Challa est littéralement l’histoire des Noirs. Il a été créé en 1966, à l’époque des droits civiques, pour incarner la représentation positive des Noirs. Son personnage était Il a également contribué à élever des personnages féminins noirs tels que Storm, la Dora Milaje et sa propre sœur Shuri. Il n’y a pas de forme de représentation plus positive dans la culture noire que des hommes et des femmes noirs forts qui se soutiennent mutuellement. Le personnage de T’Challa ne faisait qu’effleurer le surface avec son histoire dans le MCU, et il reste tellement plus à raconter. «

C’est vrai que Panthère noire incarnait la culture africaine et sa signification, et le film a fait une grande justice en la représentant au monde par l’enchantement cinématographique. Le personnage vient de faire ses débuts dans la franchise et il y a des tonnes d’histoires sur T’Challa à raconter. De plus, faire venir un nouvel acteur peut également être un bon appel pour perpétuer l’héritage de Boseman et de T’Challa à l’écran.

Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de plan pour refondre le personnage de T’Challa car Kevin Feige a fait une annonce officielle à cet égard. De plus, Ryan Coogler a confirmé qu’il avait réécrit Panthère noire II sans T’Challa, qu’il considérait comme la «tâche professionnelle la plus difficile» qu’il ait jamais eu à exécuter.

Panthère noire II sortira dans le cadre de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe, le 8 juillet 2022. La distribution officielle du film n’a pas encore été annoncée mais Danai Gurira, Letitia Wright et Florence Kusumba reprendront très probablement leurs rôles respectifs; cependant il n’y a pas eu d’annonce confirmée de la fin du Studio.

Chadwick Boseman a été immortalisé par sa récente performance primée dans Fond noir de Ma Rainey, pour lequel il a remporté un Golden Globe à titre posthume du meilleur acteur – Drame, et a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur. Quant à l’héritage de Boseman au sein de l’univers cinématographique Marvel, il reprendra à nouveau son rôle de T’Challa dans une voix off pour la première série d’anthologies animées de MCU pour Disney +, Et qu’est-ce qui se passerait si!…. Cette nouvelle vient de change.org.

Sujets: Black Panther 2, Black Panther