Un fan d’Halloween décède quelques instants après que Jamie Lee Curtis ait célébré son mariage

Un malade en phase terminale Halloween superfan a pu réaliser son souhait d’un mariage de rêve moins d’une heure avant sa mort. Anthony Woodle, un cinéaste en herbe de 29 ans, a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage l’année dernière. Par le biais de Rough House Productions, une société de production basée en Caroline du Sud qui a contribué à relancer le Halloween franchise, Woodle s’était connecté avec Curtis, parlant à l’actrice de sa santé et de ses projets d’épouser sa petite amie de longue date, Emilee. Curtis a personnellement proposé d’officier le mariage et une date a été fixée au 13 septembre.

Le jour du mariage, la santé de Woodle a commencé à décliner rapidement. Emilee à ses côtés et la famille de Woodle entourant un lit où il était inconscient, la cérémonie a commencé à 22h30 ce soir-là avec Jamie Lee Curtis officier par téléphone.

« Anthony et Emilee, tout ce qui est promis, c’est ce moment », a déclaré Curtis lors de l’appel. «Nous vivons et nous aimons en ce moment. Que les bénédictions de Dieu reposent sur vous, que sa paix demeure avec vous, que son esprit illumine votre cœur maintenant, en ce moment. Avec le pouvoir qui m’est dévolu par Internet, c’est j’ai le grand plaisir de vous dire que vous êtes maintenant des gens mariés. » Moins d’une heure plus tard, à 23 h 17, Woodle a été déclaré mort.

Woodle et Emilee ont également été parmi les toutes premières personnes à voir la coupe terminée de la suite à venir, Halloween tue, que le reste d’entre nous n’aura pas l’occasion de regarder avant octobre 2021. Avant le mariage, le réalisateur David Gordon Green avait organisé une projection privée pour le couple à regarder, et l’expérience a procuré à Woodle une joie bien nécessaire à un moment très difficile. temps. « C’est le plus que je l’ai vu sourire – pendant et après le film », a déclaré Emilee.

Ensemble pendant huit ans et partageant un amour pour les films d’horreur et Halloween, Woodle et Emilee se sont rencontrés pour la première fois lors d’un concert en 2013. Chaque année, ils décoraient leur maison de North Charleston de manière extravagante à chaque saison de friandises. Ils utiliseraient également leur amour pour les vacances fantasmagoriques pour aider les autres, car leurs décorations de jardin incluraient le placement d’un cercueil ouvert dans la cour avant encourageant les dons de nourriture à apporter à une banque alimentaire locale.

Naturellement, Woodle a proposé à Emilee pour Halloween en 2016; il a reçu son diagnostic de cancer de l’œsophage de stade 4 trois ans plus tard, également à l’Halloween. En 2020, le couple avait initialement fixé au 31 octobre la date de leur mariage, mais comme la santé de Woodle se détériorait, la journée a été déplacée au 13 septembre. Après son décès, Emilee a appelé Curtis pour lui annoncer la nouvelle, la remerciant d’avoir fait Woodle. derniers moments si spéciaux. Les deux restent en contact.

Bien que Woodle soit parti, sa mémoire se perpétue à travers les personnes qui l’aimaient le plus. Emilee a déclaré qu’elle continuait de ressentir son esprit, comme lorsqu’elle a décoré la maison pour Halloween en l’honneur de Woodle. Sa mère, son père et sa sœur ont également reçu des tatouages ​​assortis brandissant le message «Chaque jour est Halloween».

Cette nouvelle nous vient de la date limite avec des détails supplémentaires fournis par la poste et le courrier.

