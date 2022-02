Un fan de The Legend of Zelda a recréé la carte du premier jeu avec plus de 25 blocs LEGO

LA légende de Zeldal’un des jeux les plus emblématiques non seulement de Nintendo, mais le monde des jeux vidéo en général, compte l’un des plus fervents fans de la saga, faisant toutes sortes de choses pour montrer son amour pour la saga. Certains cosplay, d’autres rejouent leurs jeux encore et encore, ou d’autres recréent entièrement la carte du premier jeu avec des briques. Lego.

Ian Rosema, un fan de la saga a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo avec la réalisation d’une construction de blocs de 30 pouces de haut et 86 pouces de large, qui recrée l’univers d’Hyrule du premier jeu vidéo de »The Legend of Zelda » . Selon l’utilisateur, 25 000 blocs LEGO, 2 779 arbres et 493 ennemis ont été utilisés. La vidéo montre la carte avec divers emplacements sur la carte, à travers un mouvement de caméra qui fait allusion à la façon dont nous gérons Link dans le jeu vidéo original.







Dirigé par Shigeru Miyamoto et conçu par Takashi Tezuka, le premier » The Leged of Zelda » est sorti en 1986, en tant que fondateur de l’une des franchises les plus populaires et les plus influentes du monde du jeu. L’histoire suit l’incarnation du héros Link, qui doit sauver la princesse magique Zelda du méchant roi démon Ganon.

Depuis la sortie de ce jeu, il y a eu 19 jeux principaux dans la série sur les différentes consoles Nintendo, ainsi qu’une multitude de retombées. Même la saga a atteint d’autres médias, comme avoir une série animée pour la télévision en 1989, des volumes de manga et beaucoup de contenu de fans concernant l’univers Zelda.

Récemment, il a été annoncé que la suite tant attendue de »The Legend of Zelda: Breath of the Wild » pourrait sortir exclusivement sur Changer à la fin de cette année. Bien que les détails exacts sur le jeu aient été gardés secrets depuis son annonce lors de l’E3 2019 Nintendo Direct.