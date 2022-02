Un fan de LEGO et PlayStation recrée une PSP entièrement avec des blocs

Un passionné de bloc Legoa lancé sa créativité en recréant l’une des consoles portables PlayStation les plus reconnaissables : la Playstation Portable, mieux connu sous le nom de PSP. Par le biais du site Web LEGO Ideas, l’utilisateur créateur RevanBuildsa conçu une construction LEGO compacte pour correspondre à la structure de la PlayStation Portable.

Le design PSP fabriqué par LEGO comprend tout ce que les fans peuvent se souvenir de la console portable, y compris les boutons faciaux placés avec précision typiques des consoles portables. Sony avec son cercle, x, triangle et carré, en plus de son panneau de direction avec les flèches qui servent à diriger et à se déplacer dans les jeux PSP.

Il a même une finition grise au milieu, similaire à la structure métallique que la PlayStation Portable avait autour de sa conception. Cependant, même s’il s’agit d’une réplique quasi identique de la PSP, cette construction n’a pas le stick analogique de la console portable, qui fonctionnait de la même manière que les sticks qui ont les commandes de la Playstation 4 et PlayStation 5mais dans une version plus petite et adaptée à la portabilité de la console.

« J’ai construit ce modèle parce que, enfant, j’ai toujours voulu une PSP et j’en ai construit une en LEGO », écrit RevanBuilds. « Cette semaine, profitant de la liberté des programmes informatiques, j’ai amélioré mon premier modèle avec des pièces plus précises et divers adhésifs. »

La version du créateur a reçu le soutien de 159 utilisateurs différents, avec plus de 400 jours restants dans la campagne de conception. « Je pense que ce serait un bon ensemble LEGO car il n’a pas beaucoup de pièces, donc c’est plus abordable pour les fans de LEGO », a poursuivi RevanBuilds.

idées de lego est une initiative qui permet aux designers en herbe de soumettre leurs meilleures constructions pour que les autres utilisateurs votent. Les modèles qui obtiennent un certain niveau de support deviennent des produits LEGO sous licence officielle, gagnant une partie des revenus générés par le produit. Certains produits LEGO officiels qui sont sortis de cette page incluent le machine à écrire legol’ensemble des Sonic l’hérisson et une recréation fidèle de la Apollon Saturne V de la NASA.

La PSP a été l’une des consoles portables les plus reconnues dans le monde du jeu, car elle possédait un grand nombre de titres populaires de franchises PlayStation telles que »Metal Gear Solid: Peacewalker », »Daxter » et » God of War : Fantôme de Sparte »et a donné lieu à des titres originaux comme la série des »Loco Roco » et »Patapan ».

De plus, il avait un design compact qui le rendait facile à transporter partout, et il avait une grande puissance graphique étant donné qu’il s’agissait d’une console totalement portable. Malheureusement, la suite de cette console fut la PlaystationVitaune console qui n’a pas atteint la popularité de son prédécesseur, ce qui a conduit Sony à ne plus entrer dans le monde des consoles portables.