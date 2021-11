Un fan de la WWE accusé par le NYPD après avoir attaqué Seth Rollins à Raw

Un fan qui a attaqué le lutteur professionnel Seth Rollins pendant Brut de la WWE lundi soir fait maintenant face aux conséquences juridiques. Lors du spectacle en direct au Barclays Center de Brooklyn, Rollins a laissé le lutteur préféré des fans Finn Balor aplati sur le ring après deux Curb Stomps, sa manœuvre de marque, provoquant des huées rauques du public. Le scénario est apparemment allé trop loin pour un fan présent, alors qu’Elisah Spencer, 24 ans, s’est précipitée devant la sécurité pour attaquer Rollins alors que le lutteur se dirigeait vers les coulisses.

Les images de l’incident sont devenues virales en ligne, certains fans enregistrant ce qui s’est passé sous d’autres angles, révélant plus que ce qui a été montré à la télévision. Spencer va attaquer le lutteur, mais Rollins le maîtrise avec un headlock alors que les arbitres et les gardes de sécurité interviennent. Après leur séparation, Rollins a pu être vu en train de crier sur Spencer alors qu’il était escorté hors du bâtiment, le «Monday Night Messiah» étant clairement en colère mais heureusement pas gravement blessé. Rollins a eu une lèvre enflée mais aurait refusé des soins médicaux, apparaissant à nouveau sur Brut pour un segment séparé plus tard dans l’émission.

Peu de temps après l’attaque, une déclaration de la WWE indiquait que la société « prend très au sérieux la sécurité de ses artistes ». Ils ont également noté que « l’individu qui a attaqué Seth Rollins a été remis au NYPD et sera poursuivi dans toute la mesure de la loi. » Marc Raimondi d’ESPN rapporte maintenant que le fan a été officiellement accusé de tentative d’agression et de tentative de violation de arts et affaires culturelles.

Il y a eu de nombreux cas où des lutteurs professionnels ont été attaqués par des fans lors de spectacles de lutte, s’investissant un peu trop dans les intrigues, ce qui a généralement conduit les lutteurs à tirer sur les fans pour se protéger. Cela s’est même produit lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE en 2019 lorsqu’un homme a attaqué le lutteur à la retraite Bret Hart lors de son discours d’intronisation. La sécurité et d’autres lutteurs n’ont pas tardé à venir en aide à Hart, brutalisant son agresseur dans le processus. Curieusement, cela s’est également produit au Barclays Center où ce nouvel incident vient de se produire avec Seth Rollins.

« Ce fut une mauvaise journée pour ce gars. Je me sens mal que cela se soit produit », a déclaré Hart plus tard à propos de son attaque contre le L’événement principal du dimanche soir Podcast. « C’était une chose stupide à faire… [But] vous ne pouvez rien prendre pour acquis. Les fans de catch sont très passionnés. Ils sont pris dans les intrigues et toutes les choses qui entrent dans la lutte et tout ce qui est bien, mais je ne recommanderais pas d’attaquer des lutteurs au Temple de la renommée. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le fan l’avait peut-être attaqué, Hart a répondu: « Ils veulent juste attirer l’attention. Ils veulent le titre. Ils veulent que nous en parlions tous à la radio dès maintenant. C’est la première fois que j’en parle. Je me sens mal que ce soit arrivé. Je ne me sens pas mal pour lui. Il s’est plutôt bien blessé, je pense. Certains des lutteurs qui lui ont sauté dessus ont atterri sur moi assez fort en essayant de me protéger, ce que j’apprécie, mais c’est mieux de ne pas le dire. »

Essayer de s’impliquer dans l’action lors d’événements de lutte professionnelle aura des conséquences à la fois juridiques et physiques, donc dans tous les cas, il est toujours préférable de rester derrière les garde-fous. Vous pouvez également regarder l’action dans le confort de votre foyer en diffusant du contenu WWE sur Peacock.





