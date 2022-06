Un fan de Johnny Depp se fait tatouer Idol sur le bras après l’avoir croisé lors d’une soirée

Une fan inconditionnelle de Johnny Depp s’est fait tatouer l’autographe de son idole sur le bras après l’avoir croisé récemment lors d’une soirée.

Il a été prouvé que l’éditorial du Washington Post de Heard en 2018 était en fait diffamatoire contre Depp et l’acteur a remporté le procès avec un paiement de 15 millions de dollars (plafonné à 10,35 millions de dollars).

Depuis que cette victoire a été annoncée la semaine dernière, l’acteur a passé beaucoup de temps au Royaume-Uni aux côtés de Beck et a réussi à croiser pas mal de fans en cours de route.

Paris Pattinson a rencontré Depp devant son hôtel à Newcastle. Crédit: Deadline News

Et par un incroyable coup de chance, Paris, 20 ans, a réussi à rencontrer le pirates des Caraïbes star devant un hôtel de Newcastle et a marqué le moment en lui faisant signer son autographe sur son bras avec un stylo marqueur.

À présent c’est ce que vous appelez être un fan dévoué!

Et pour rendre les choses encore plus dédiées, le lendemain, elle s’est rendue dans un studio de tatouage local – Kraken Tattoo Collective – et a fait tatouer la signature de manière permanente sur son avant-bras.

En réfléchissant à l’interaction, Paris a déclaré que c’était « surréaliste » de rencontrer Depp – mais qu’elle était tellement « excitée » de se retrouver face à face avec son idole.

Elle a déclaré: « C’était tellement surréaliste de rencontrer Johnny, j’étais tellement excitée et vraiment nerveuse. J’étais aussi excitée mais le moment semblait juste surréaliste.

« Il a dit ‘merci pour votre soutien et merci d’avoir été là jusqu’au bout’, c’était vraiment spécial. »

Le lendemain de leur interaction, Paris s’est fait tatouer sa signature sur l’avant-bras. Crédit: Deadline News

Évidemment, Depp n’a pas acheté des milliers de livres de currys pour se moquer de lui-même, mais a plutôt été rejoint par Beck et une vingtaine d’autres alors qu’ils reprenaient le restaurant Varanasi dimanche 5 juin.

En plus de savourer un repas comprenant du poulet au beurre, du paneer tikka masala, de l’agneau karahi, du bhuna aux crevettes royales et une abondance de riz, de popadoms et de naans, le groupe a dégusté des cocktails et du champagne rosé après son arrivée au restaurant vers 19 heures.

Mohammed Hussain, directeur des opérations de Varanasi, a déclaré à MailOnline que le restaurant avait reçu un appel « à l’improviste » cet après-midi au cours duquel ils ont appris que Depp voulait visiter le restaurant.

Hussain a décrit l’acteur comme étant un » type très charmant et terre-à-terre » qui a passé du temps à discuter avec les membres du personnel du restaurant ainsi qu’avec leurs amis et les membres de leur famille.

Il a accepté de poser pour des photos avec ses fans, et son comportement a incité Hussain à dire: « Vous n’auriez jamais pensé qu’il était une si grande star. Il avait beaucoup de temps pour nous tous. »

Hussain a déclaré au personnel du Mail « devait promettre que [they] ne révélerait pas la facture finale », mais a précisé que « l’argent n’était pas un problème ».