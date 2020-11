Un fan de garçons habillé en Patriot sauve une personne du feu

Malgré que « Les garçons » est une série sur les super-héros, la particularité est qu’elle est une critique du monde des collants, et, bien sûr, que ce que ces monstres aux super pouvoirs font le moins, c’est ce qu’ils devraient faire: sauver les gens. Et s’il y a quelqu’un d’insouciant dans ce groupe de super-héros indésirables, c’est patriote, le chef des 7, et qui accumule plus de crimes derrière son dos que de litres de lait (et il y en a quelques-uns qui sont pris dans la série).

Cependant, une ironie curieuse et fine s’est produite dans cette série qui a plus de rebondissements de scénario que toute autre vie réelle. Comme signalé Screenrant, une personne déguisée en patriote a réussi à sauver un homme d’un incendie. Le protagoniste de cette histoire est Chris Taylor, qui pour Halloween jeba déguisé en patriote pendant que sa femme était Lumière des étoiles, le personnage d’Erin Moriarty. Ils marchaient dans la rue avec leur famille, en uniforme comme deux des piliers du 7, quand ils sont soudainement tombés sur une maison en feu.

« Il y avait des flammes partout et j’ai commencé à sentir mon costume fondre avec moi. Je pouvais à peine respirer, mais j’ai entendu des voix à l’étage. ». C’est alors qu’il s’est frayé un chemin à travers la fumée et a réussi à faire monter un homme indemne. qui est venu refuser des soins médicaux une fois hors de la maison.

De là, nous faisons un appel à Eric Kripke pour accorder à ce fan un petit rôle au sein de la série dans une troisième saison qui débutera très prochainement la production.

