Un fan de « Among Us » crée des skins « The Mandalorian »

Alors que «parmi nous», par InnerSloth, doit encore s’engager sérieusement dans le contenu croisé de la même manière que « Fortnite » ou « Fall Guys », ce n’est peut-être pas toujours le cas.

Vous pourriez aussi être intéressé par: «Attack On Titan» Cast révèle pourquoi ils sont les plus excités

Les coéquipiers sont essentiellement les toile parfaite pour les peaux et tenues similaires, et un fan a décidé de créer toute une gamme de skins croisés « Star Wars » populaires qui comportent « The Mandalorian » et Baby Yoda.

« Parmi nous » est actuellement disponible pour PC, Android, iOS, Nintendo Switch, et il a été annoncé qu’il arrivera également sur Xbox en 2021 dans le cadre du Xbox Game Pass. Si vous n’êtes pas familier, c’est un jeu vidéo pour 4 à 10 joueurs où tout le monde essaie de préparer un vaisseau spatial dans le jeu, mais il y a des imposteurs au milieu de l’équipage qui cherchent à tuer tout le monde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Temuera Morrison est occupé avec 3 spin-offs de « Star Wars »

Le reste du groupe est chargé de préparer le navire / emplacement et chasser les imposteurs avant qu’il ne soit trop tard. Penser à « Loup-garou », si vous êtes familier, mais dans l’espace numérique avec support multiplateforme.