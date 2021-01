Un fan crée un jeu de loterie avec des images de Selena et devient viral

La première de ‘Selena: la série’ Sur le service de streaming Netflix, il semble avoir suscité encore plus l’affection de millions de fans pour la reine du Tex-Mex. C’est pourquoi, ces derniers temps, il y a eu plus de manifestations d’amour de la part de ces adeptes, qui ont acclamé la fiction, malgré les critiques selon lesquelles c’était ennuyeux.

L’un des grands échantillons vers Selena provenait de Brenda Herrera, un étudiant en design qui a été inspirée par la chanteuse pour recréer son propre jeu de loterie mexicain, avec des images et des éléments connexes, tels que des costumes ou des accessoires. Voyez à quoi ils ressemblent!

La jeune femme de Huajuapan de León, Oaxaca, a eu une conversation avec Millénaire et a déclaré: «J’ai grandi en écoutant Selena et un jour, j’ai vu une fille sur TikTok qui jouait à une loterie Selena que peu vendait, alors j’ai commencé à chercher sur Internet, mais le résultat a échoué. Je me suis souvenu qu’en tant que graphiste, je pouvais mets-moi au défi d’en faire un « .

Grâce à cela, son produit est devenu viral sur les réseaux sociaux et elle a dû faire plus pour le public, même si des haineux sont également apparus qui l’ont accusée de voler son image ou de s’accrocher à sa célébrité. « C’est ma façon de l’honorer. Je sais qu’elle était très proche de ses fans, je ne doute pas qu’elle l’aurait aimé. », m’a dit.

La deuxième saison de ‘Selena: la série’ est actuellement en cours de développement, avec le tournage terminé, il est entré dans la partie post-production, où ils l’auront prêt pour le première partie de 2021. Une rumeur indique que la date sera la 16 avril, à l’occasion du 50e anniversaire de la naissance de Selena.