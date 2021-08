Un expert juridique dénonce les allégations de pornographie juvénile sur la couverture de l’album Nirvana Nevermind

L’avocat Jamie White a parlé de l’affaire avec le New York Post, déclarant: « Je n’ai jamais vu de procès plus offensant et frivole dans l’histoire de ma carrière.

Le procès déclare : « Le préjudice permanent qu’il a subi de manière immédiate comprend, mais sans s’y limiter, une détresse émotionnelle extrême et permanente avec des manifestations physiques, une interférence avec son développement normal et ses progrès éducatifs, une perte à vie de la capacité de gagner un revenu, la perte de salaires passés et futurs, les dépenses passées et futures pour le traitement médical et psychologique, la perte de jouissance de la vie et d’autres pertes à décrire et à prouver au procès de cette affaire. »