Un expert en langues résout les problèmes avec Mario Voice Backlash de Chris Pratt

Rien de tel qu’un bon débat sur la nouvelle voix d’un personnage emblématique pour faire débattre Internet. La révélation de la « voix de Mario » de Chris Pratt pour le prochain film Illumination Le film Super Mario Bros. est l’une de ces occasions qui aurait vu le nombre de recherches sur Internet pour le terme « Mario accent » augmenter de plus de 800% depuis la sortie de la première bande-annonce complète du film. Maintenant, un expert en langues a décomposé les problèmes avec le casting de Pratt dans le rôle.

Depuis l’annonce originale du casting de Pratt dans le rôle de Mario, de nombreux commentaires négatifs ont été formulés, qu’il s’agisse d’appeler Illumination pour ne pas avoir utilisé d’acteur italien ou d’exiger que l’artiste voix off de Mario à long terme, Charles Martinet, soit mis dans le rôle à la place de Pratt. Selon la responsable de la réussite de l’apprentissage Amy Pritchett du marché de l’apprentissage des langues Preply, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le public a réagi vocalement à la caractérisation de Mario par Pratt.

« Avec les recherches de « l’accent de Mario » ayant augmenté de 838 % au cours de la semaine dernière, il est clair de voir l’énorme réaction que ce casting a provoquée, et il est important de se rappeler que l’industrie cinématographique a l’énorme responsabilité de s’assurer que les langues et les cultures sont protégés. Mario est un plombier italien bien connu qui est un favori des fans dans les jeux Nintendo, notamment Super Mario et Mario Kart. Avec le nouveau film Mario, nous assistons au débat de l’acteur sur l’identité du personnage, en particulier avec l’accent de Mario.

Le doublage peut apporter d’énormes défis pour les films, en particulier dans le casting d’un locuteur natif avec le bon accent. Les recherches de « Chris Pratt accent », qui est le doubleur anglais de Mario, ont augmenté de 214 % au cours du mois dernier après le lancement de la bande-annonce avec Mario n’ayant pas l’accent italien emblématique que l’on attendrait du personnage.

Bien qu’il soit important que les doubleurs ne mettent pas d’accent en utilisant des stéréotypes, de nombreux fans de Mario se demandent pourquoi un acteur italien anglophone n’a pas été choisi pour devenir la voix et incarner le personnage.