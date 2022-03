Un expert en langage corporel explique si Will Smith Slap était réel ou faux

Un expert en langage corporel s’est demandé si la gifle de Will Smith aux Oscars avait été mise en scène, après avoir analysé le comportement de l’acteur oscarisé – et celui de Chris Rock – lors de leur échange étonnamment houleux hier. Regardez-le par vous-même ici :

« La blague ciblant le crâne rasé de Jada après son combat contre l’alopécie l’a clairement mise mal à l’aise et elle a montré des signes de maladresse et de dédain après avoir été gênée devant ses pairs et le monde.

« Will, d’un autre côté, a fait un rire un peu lâche et s’est penché en arrière sur sa chaise, ce qui est un signe de tension ou de malaise. »

« Alors que Will Smith s’est assis, la première chose que nous remarquons est qu’il fait ce que nous appelons une poussée du menton. C’est un geste classique de pouvoir et de domination, comme le font les animaux lorsqu’ils défendent leurs petits. On peut également voir des narines dilatées, un contact visuel prolongé, qui sont des signes de colère authentique. On le voit aussi flasher une micro-expression de dégoût, dans ce cas ses narines se contractent comme s’il avait senti une mauvaise odeur. »