Un expert de James Bond exclut Henry Cavill en tant que remplaçant 007 de Daniel Craig

Alors que nous restons dans les limbes perpétuels en attendant la sortie de la sortie finale de Daniel Craig en tant qu’agent secret emblématique James Bond dans Pas le temps de mourir, un expert a décidé que le moment était venu d’écraser de nombreux rêves, excluant Homme d’acier star Henry Cavill en remplacement de 007. Le rédacteur en chef de l’International Journal of James Bond Studies, le Dr Ian Kinane a récemment déclaré que Cavill ne sera probablement jamais Bond car il est « trop ​​célèbre ».

Citant les rôles de l’acteur dans des franchises telles que Superman et Mission impossible, le bon docteur a pensé que Henry Cavill a un profil beaucoup trop grand maintenant et sera donc beaucoup trop occupé pour se glisser dans le fameux smoking. Kinane a également exclu d’autres choix Bond préférés des fans, notamment La brigade suicide star Idris Elba et Mad Max: Fury Road star Tom Hardy.

Traditionnellement, les acteurs qui ont assumé le rôle de James Bond ont été en grande partie inconnus, avec la partie considérée comme une sorte de créateur d’étoiles. Kinane a eu une suggestion inattendue pour savoir qui pourrait être le suivant en disant: « Jamie Bell (Fan4stic) est un bon choix car il a joué dans un film intitulé Film Stars Only Die in Liverpool, produit par Barbara Broccoli. «

Il a continué à plaider en faveur de Bell en ajoutant: «Et Jamie Bell a le bon âge pour Daniel Craig C’était quand il est entré dans le rôle, donc il y a du potentiel. «

Kinane a également déclaré que l’acteur moins connu James Norton est une possibilité, « il était dans Guerre et Paix et a joué le vicaire à Grantchester, mais il a un type particulier de british reconnaissable qui a fusionné je pense avec un potentiel de durcissement dans beaucoup de la même manière que Daniel Craig. «

Cette dernière opinion d’expert va à l’encontre de celle des machines (jamais une décision judicieuse), le tout premier programme de casting assisté par IA en déduisant que Le sorceleur et Ligue de justice star, Henry Cavill, est le bon homme pour être le prochain James Bond avec une note de 92,3% contre Richard Armitage avec 92% et Idris Elba avec 90,9%. Le programme a comparé les attributs de différents acteurs aux attributs de Bond afin de mieux évaluer qui serait le choix parfait pour suivre les traces de Craig.

Bien que ce soit une mauvaise nouvelle de la part du médecin, Cavill lui-même a répondu à l’idée de reprendre le flambeau de 007 dans le passé et semble tout à fait d’accord avec l’idée. « Si Barbara [Bond producer Barbara Broccoli] et Mike [co-producer Michael G. Wilson] étaient intéressés par cela, je sauterais absolument sur l’occasion « , a déclaré l’acteur. » À ce stade, tout est dans l’air. Nous allons voir ce qui se passe. Mais oui, j’adorerais jouer à Bond, ce serait très, très excitant. «

Des retards constants signifient que nous n’avons pas encore vu le dernier hourra de Craig, Pas le temps de mourir, avec Henry Cavill probablement trop vieux et décrépit pour reprendre le rôle de toute façon au moment où le film fait ses débuts, l’acteur se promène maintenant dans une maison de retraite vêtu d’un t-shirt en lambeaux de Superman et criant de façon délirante sur la façon dont il était capable de voler.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Cela nous vient via l’Express.

Sujets: James Bond