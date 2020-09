Un évêque polonais affirme que les craintes de la thérapie de conversion sont “ une idée fausse ”

Un évêque polonais a rejeté les craintes que l’Église catholique veuille forcer les personnes LGBT + à suivre une thérapie de conversion (Artur Widak / NurPhoto / Getty)

Un évêque polonais a insisté sur le fait que c’est une «idée fausse» que l’Église veut forcer les personnes LGBT + à suivre une thérapie de conversion, malgré l’appel à la création de cliniques de thérapie de conversion quelques jours plus tôt.

Après une conférence épiscopale polonaise de trois jours, les évêques de Pologne ont produit un document de 27 pages décrivant leur position sur les questions LGBT +. Il comprenait l’affirmation selon laquelle il est «nécessaire de créer [conversion therapy] cliniques… pour aider les gens à retrouver leur santé sexuelle et leur orientation sexuelle naturelle ».

“Ces cliniques ont également un sens lorsque la transformation sexuelle complète est trop difficile”, a-t-il poursuivi, “car elles peuvent encore aider les psychosexuels à faire face à des défis importants.”

Le document était le dernier d’une série d’attaques contre la communauté LGBT + par l’église catholique polonaise, et a provoqué des réactions négatives considérables.

Mais dans une déclaration du 2 septembre, Mgr Józef Wróbel, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Lublin et président du comité de bioéthique de la Conférence épiscopale de Pologne, a déclaré que c’était une «idée fausse» de suggérer que les évêques voulaient contraindre les gens en «thérapie».

Selon le héraut catholique, a-t-il dit que la recommandation s’adressait uniquement à ceux «qui recherchent une telle aide et la demandent, car ils souffrent à cause de leurs inclinations».

La soi-disant «thérapie de conversion» fait référence à la pratique dangereuse et discréditée d’essayer de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Il a été rejeté par toutes les organisations médicales et de santé mentale traditionnelles depuis des décennies, est souvent comparée à la torture et a été associée à des risques plus élevés de dépression, de suicide et de toxicomanie.

Le fait que la thérapie de conversion soit «clairement en contradiction» avec les preuves scientifiques a été reconnu lors de la conférence épiscopale, mais Mgr Wróbel a soutenu qu’elle est efficace.

Il a déclaré: «Dans de rares cas, la transformation est possible sous deux conditions, à savoir que la personne LGBT doit vraiment désirer un tel changement (en faisant généralement un effort héroïque pur et simple dans ce sens) et il n’y a pas encore d’expérience sexuelle homosexuelle.

«Une telle aide n’est pas possible si, au départ, une personne adopte l’attitude que cette inclination est naturelle, voulue par le Créateur et devrait être acceptée.»

Les Nations Unies ont comparé la thérapie de conversion à la torture et réclament depuis longtemps une interdiction mondiale. Mais l’évêque s’y est opposé, a insisté sur le fait qu’une interdiction de telles thérapies n’avait pas de «sens».

Il a déclaré: «En pratique, une telle position n’a pas de sens, car cela signifie que l’ONU exige de contrôler qui s’adresse à un psychologue et dans quel but, ou qui va à l’Église, qui avoue et ce qu’ils confessent.»