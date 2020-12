Un événement du jour de Noël pour lutter contre la solitude des LGBT

Le jour de Noël, c’est une «grande fête gay». (Fête à la maison queer)

Queer House Party, un collectif de DJ basé à Londres, organise un événement le jour de Noël pour lutter contre l’isolement et la solitude dans la communauté LGBT +.

Le Royaume-Uni étant aux prises avec une deuxième vague de COVID-19, jusqu’à 1,9 million de personnes devraient passer Noël seuls. Et même pour ceux qui passent les vacances en famille, l’isolement peut encore être un problème paralysant.

«Noël est la fête la plus campagnarde de l’année, mais peut parfois être la pire», déclare Carla Ecola, directrice de l’association caritative LGBT + pour les sans-abri The Outside Project.

«Notre communauté peut se sentir isolée dans leur propre maison, beaucoup n’ont aucun lien avec la famille dans laquelle ils ont grandi ou ont encore du mal à trouver leur famille queer dans de grandes villes comme Londres.

Pour aider à atténuer certains de ces sentiments, Queer House Party organise «une grande fête gay» le jour de Noël.

Les organisateurs, Harry Gay, Wacha et Passer, ont commencé leurs discothèques Zoom au début du premier lockdown anglais.

« La raison pour laquelle nous nous dirigeons tous vers des nuits queer est à cause de la communauté et du sentiment d’appartenance qui va avec », a déclaré Gay RoseActualités plus tôt cette année.

«Il est si important de pouvoir socialiser avec des gens comme vous.»

La dernière fête festive vise à offrir des divertissements à «quiconque aurait dû passer le jour de Noël seul», ainsi qu’à «offrir aux artistes une plate-forme et des revenus lorsqu’ils en ont besoin».

L’animatrice régulière Liv Wynter présentera une incroyable lignée d’interprètes, qu’ils taquineront «couvriront vos salles de discothèque, bourreront vos bas d’hymnes slaggy, et qui sait, peut-être qu’il y aura même un déballage ou deux».

Queer House Party est célèbre pour ses événements accessibles. Leurs soirées ont toutes une description audio, des sous-titres et des interprètes en langue des signes britannique.

Les billets sont déjà disponibles en ligne gratuitement, bien qu’ils encouragent ceux qui le peuvent à donner un pourboire aux artistes et aux organisateurs.