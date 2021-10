Un événement de jeu de calmar réel a eu lieu hier soir

Une vraie vie Jeu de calmar a eu lieu hier soir et cela avait l’air incroyable – et, heureusement, beaucoup moins mortel. Regardez les images de l’événement ici :

L’événement a eu lieu hier soir au Centre culturel coréen (KCC) aux Emirats Arabes Unis, et a présenté un certain nombre de jeux de la série sud-coréenne Netflix, lequel voit des citoyens endettés s’affronter dans une série de jeux pour enfants, avec un énorme prix en espèces offert au gagnant… et la mort le prix des perdants.