Un évangélique anti-LGBT appelle Dieu à voler les élections

Le télévangéliste anti-LGBT + Pat Robertson a affirmé que «le Seigneur lui-même» interviendra pour s’assurer que Joe Biden ne prend jamais ses fonctions et que Donald Trump reste président.

Avec 40 jours avant que la menace à la face orange ne soit rejetée, Robertson a appelé Dieu lui-même pour empêcher Donald Trump de quitter ses fonctions.

S’exprimant dans son émission télévisée diffusée au niveau national Le 700 Club lundi 7 décembre, Robertson – qui a affirmé avant les élections que Dieu lui avait dit «sans aucun doute, Trump allait gagner» – a repris des théories du complot infondées sur la fraude électorale.

L’homme de 90 ans a déclaré: «Nous devons déclarer que Dieu Tout-Puissant ne laissera pas cette grande nation qui est la nôtre être envahie par la fraude.»

Pat Robertson affirme que Dieu interviendra pour s’assurer que Donald Trump reste au pouvoir

Il a poursuivi: «C’est trop important dans l’histoire du monde, et nous, ses serviteurs, devons déclarer que nous n’allons pas laisser cela arriver, nous allons déclarer au nom du seigneur que cette fraude sera dénoncée.

«Avant que ces électeurs ne soient choisis et votent pour quelque chose qui sera permanent, il doit y avoir une cessation.

Robertson a ajouté: «Cela vous rend malade et nous devons le déclarer, au nom du Seigneur, de dire que nous déclarons au nom de Jésus, cette fraude ne subsistera pas et elle sera révélée et que le Seigneur lui-même interviendra avant cela. le pays se transforme en quelque chose de socialiste.

L’animateur de télévision ne prend pas bien la nouvelle de la victoire de Biden, jurant dans un segment séparé le mois dernier: «Au nom de Jésus, je lie l’esprit d’illusion qui a traversé notre pays.

«Nous n’abandonnerons pas notre nation. Nous n’abandonnerons pas ce grand pays. Et Satan, vous ne pouvez pas l’avoir. Au nom de Jésus. Et j’ai commencé à prier, et je crois que Dieu a entendu. Et je demande à tout le monde dans cette assistance de prier. Ce n’est pas encore fini.

Disney est obligé de diffuser Le 700 Club en raison d’un différend juridique bizarre

La chaîne Disney-ABC Freeform est contractuellement tenue de diffuser Le 700 Club en vertu d’un accord juridique qui découle de la propriété initiale de la chaîne par le Christian Broadcasting Network. Un contrat stipule que l’émission doit être diffusée trois fois par jour à perpétuité.

L’animateur a longtemps été une épine dans le flanc du géant des médias, en raison de sa propension à exprimer des opinions anti-LGBT + extrêmes sur l’émission. En 2016, Vautour a rapporté que Robertson avait rejeté une offre de rachat de contrat de plusieurs millions de dollars de Disney qui aurait vu Le 700 Club décollé de l’air.

La chaîne diffuse plutôt des avertissements avant les émissions de Robertson qui parfois pastiche son contenu. L’un dit: «Les gens de Freeform aimeraient que vous sachiez que nous n’avons pas fait ce prochain programme. Nous ne l’avons même pas vu.

Un autre ajoute: «Freeform n’est pas responsable de ce qui va apparaître sur votre écran. Regardez ou ne regardez pas. Nous allons bien de toute façon.

Ce n’est probablement pas un mystère pourquoi le réseau espère voir le dos de Robertson, étant donné ses affirmations selon lesquelles les États-Unis seront confrontés à une attaque nucléaire s’ils adoptent une loi de non-discrimination LGBT +, et l’insistance sur le fait que les homosexuels sont prêts à détruire la société pour protéger «Leur façon étrange de faire l’amour».