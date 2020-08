Un étudiant affirme que sa femme lui a donné des relations sexuelles orales

L’ancien président de l’Université de la Liberté, Jerry Falwell Jr, prononce un discours lors de la session du soir le quatrième jour de la Convention nationale républicaine le 21 juillet 2016 à la Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. (Alex Wong / Getty)

Jerry Falwell Jr et sa femme Becki ont nié les allégations selon lesquelles elle aurait pratiqué des relations sexuelles orales sur un étudiant de 22 ans de l’Université de Liberty qui était ami avec leur fils.

Falwell Jr a démissionné de son poste de président de l’Université anti-LGBT + Liberty à la suite d’un scandale sexuel impliquant un ancien garçon de piscine qui affirmait que Falwell aimait le regarder coucher avec sa femme, Becki.

Maintenant, un autre homme, qui ne souhaitait pas être nommé, a allégué qu’il avait eu une rencontre avec Becki après qu’elle l’ait poursuivi sur Facebook pendant des mois en 2008, selon Politico.

Il était étudiant à la Liberty University à l’époque, a-t-il déclaré, affirmant qu’il avait recruté le fils aîné de Falwell, Trey, dans son groupe.

Il a affirmé que les Falwells invitaient souvent le groupe à jouer dans une vieille église sur leur terrain – Becki a commencé à se présenter à la répétition, mais les garçons ont prêté peu d’attention, a-t-il déclaré.

Un membre du groupe qui a également parlé Politico prétendait que Becki flirterait souvent avec l’élève, même lorsque son propre fils était présent.

En août 2008, avant la reprise des cours Liberty, Becki aurait approché l’élève et lui aurait demandé: «Avez-vous dit à vos amis que je pensais que vous étiez sexy?»

L’homme a affirmé qu’il avait fini la pratique du groupe un jour et qu’il se trouvait dans leur maison familiale Falwell à Cifax, en Californie. Après avoir retiré quelques whiskies, il a été invité à rester dans la chambre d’amis, où il a plus tard trouvé Becki debout dans un coin de la pièce, riant et regardant fixement, a-t-il affirmé.

Quelques nuits plus tard, il est resté dans la chambre d’amis. Cette fois, il affirme que Becki a sauté dessus et lui a fait une fellation.

Becki Falwell aurait utilisé de faux comptes Facebook pour flirter avec un étudiant. Jerry Falwell Jr nie que cela se soit produit.

Selon les journaux de discussion envoyés au point de vente par l’étudiant, après l’acte, Becki a commencé à envoyer des messages suggestifs à l’étudiant via un compte Facebook factice ainsi qu’à lui envoyer des cadeaux.

Pendant tout ce temps, l’étudiant a eu du mal à garder secret ce qui se passait: «Je ne veux pas être un naufrageur», a-t-il dit, «cela a eu un impact sur l’âme.

«Elle était l’agresseur», a-t-il dit.

Les journaux de discussion semblent montrer que Becki a complimenté l’étudiant à plusieurs reprises en septembre 2008.

En décembre 2008, il a apparemment cherché à arrêter les avances de Becki en disant qu’il ne voulait pas d’une relation amoureuse avec elle.

«Peut-être que le temps guérira les blessures que j’ai causées et que votre cœur chrétien vous permettra de me pardonner», était la réponse dans le journal de discussion.

L’étudiant a maintenant 34 ans et a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler de Becki depuis plus de huit ans. C’était, dit-il, jusqu’à ce que les rapports du «garçon de la piscine» éclatent.

Il prétend que Becki lui a envoyé un texto pour admettre que le scandale s’avère un «cauchemar» pour elle.

Dans un communiqué, Jerry et Becki Falwell ont nié les allégations

«Il est malheureux que la couverture de notre départ se soit transformée en une frénésie de déclarations fausses et fantastiques à notre sujet», ont-ils déclaré. Politico.

«Ces mensonges faux et méchants nous ont beaucoup blessés, nous et notre famille, et nous répondrons pleinement avec la vérité au moment opportun.

“Pour le moment, cependant, nous pensons qu’il est préférable de passer à autre chose et d’aider la communauté Liberty à se concentrer sur son avenir très radieux.”