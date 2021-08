Un entraîneur de football de Belfast s’ouvre sur ses problèmes de santé mentale, inspirant une nouvelle initiative.

Un entraîneur de football de Belfast Nord a expliqué comment ses propres problèmes de santé mentale ont conduit au lancement d’une initiative visant à donner aux joueurs un espace de parole.

Neil Thompson est associé au Grove United FC et au Brantwood FC, et il encourage tous les joueurs, l’encadrement et le personnel à parler et à s’exprimer lorsqu’il s’agit de leur santé mentale.

Dans une nouvelle vidéo, lui et d’autres membres de la direction de Grove United ont parlé du fait que le nord de la ville a le taux de suicide le plus élevé du Royaume-Uni et comment ils espèrent aider à réduire ces chiffres.

S’adressant à Belfast Live, Neil a expliqué pourquoi il est si important pour les joueurs de savoir que de l’aide est disponible, et qu’ils peuvent se tourner vers leurs entraîneurs et leurs amis pour parler.

Il a déclaré : « Avec le Covid, je pense que c’est plus que jamais nécessaire, mais cela fait un moment qu’il est en préparation. Avec mes propres problèmes de santé mentale en tant que footballeur, avec l’anxiété et la dépression, j’ai réalisé qu’il y avait plus de joueurs et d’entraîneurs qui étaient probablement comme moi, alors j’ai décidé de l’introduire dans le club pour sensibiliser les gens à la santé mentale.

« Surtout dans le sport, il s’agit d’essayer d’être fort, d’être le meilleur, les egos peuvent se mettre en travers, surtout dans les équipes de football masculin, où les gens ne veulent pas montrer leur faiblesse. Je voulais faire passer le message et diffuser ce qui est écrit sur la bannière, ‘C’est normal de ne pas aller bien’. »

Le quadragénaire est également secouriste en santé mentale dans les deux équipes, et il pense qu’il faut faire davantage pour offrir un soutien à ceux qui en ont besoin, et surtout s’assurer qu’ils savent où trouver de l’aide.

Neil poursuit : « J’ai encore des problèmes de santé mentale de temps en temps, et soyons honnêtes, dans les médias et sur les médias sociaux, il y a plus de négativité que de positivité, alors il est toujours bon d’apporter un peu de positivité.

« Dans les clubs de football, il s’agit plutôt de s’assurer qu’il y a des panneaux, des affiches sur les tableaux d’affichage sur la façon de rester en bonne santé, d’éduquer sur les choses, et les grands panneaux qui sont sur le terrain se concentrent sur le fait qu’il est normal de parler, et de s’assurer que les gens savent qu’il existe des lignes d’assistance comme Lifeline.

« Il y a tellement de gens qui souffrent, et ils ne savent pas quelle aide ils peuvent trouver, ou on leur dit si souvent qu’il n’y a pas d’aide, que l’aide prendra beaucoup de temps. Mais il existe un soutien qui peut être assez rapide si vous le demandez. »

Il faut dire que de plus en plus de sportifs sont dans le doute. La présence d’un coach sportif mental devient désormais essentiel.