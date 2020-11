Un enterrement vieux de 31000 ans abrite les plus vieux jumeaux identiques connus au monde

Une ancienne tombe en Autriche peut représenter la plus ancienne sépulture de jumeaux jamais enregistrée, selon une nouvelle étude.

L’enterrement vieux de 31 000 ans remonte au Paléolithique supérieur (une période allant de 40 000 à 10 000 ans), également connu sous le nom de Old Stone Age. L’un des nourrissons est décédé peu de temps après l’accouchement, tandis que son frère jumeau a vécu environ 50 jours, soit un peu plus de 7 semaines, selon les analyses des deux bébés.

Un troisième bébé, un enfant de 3 mois, enterré dans une sépulture à environ 1,5 mètre de distance est probablement son cousin, selon l’étude publiée en ligne le 6 novembre dans le journal. Biologie des communications .

En relation: Photos: 2 garçons paléolithiques ont été enterrés avec des dents de renard et des lances

Les chercheurs ont découvert l’enterrement de forme ovale des jumeaux sur le site archéologique de Krems-Wachtberg, sur la rive du Danube près du centre-ville de Krems en 2005. Les restes des bébés jumeaux étaient recouverts de ocre , un pigment rouge souvent utilisé dans les sépultures anciennes à travers le monde. Le double enterrement contenait également 53 perles faites de mammouth ivoire qui étaient probablement autrefois enfilés sur un collier, et un Renard incisive et trois mollusques perforés, qui étaient peut-être des pendentifs de collier, ont déclaré les chercheurs. Une omoplate de mammouth placée au-dessus de la sépulture a protégé les petits corps enterrés en dessous au cours des millénaires.

L’enterrement à proximité de l’autre bébé contenait également de l’ocre, ainsi qu’une épingle en ivoire de mammouth de 3 pouces de long (8 centimètres), qui aurait pu attacher un vêtement en cuir au moment de l’inhumation, ont déclaré les chercheurs.

La découverte a fait la une des journaux peu de temps après sa découverte, et les chercheurs ont même créé une réplique de l’enterrement des jumeaux, qui a été exposée au Musée d’histoire naturelle de Vienne en 2013. Cependant, les scientifiques avaient encore beaucoup à apprendre sur l’enterrement antique. Ainsi, dans le nouveau projet, un groupe interdisciplinaire de chercheurs s’est associé pour déchiffrer la relation entre ces trois nourrissons et déterminer leur sexe et leur âge au décès.

Image 1 sur 2 Les objets funéraires de la sépulture des jumeaux comprenaient des perles en ivoire de mammouth (en haut et en bas à gauche), une incisive de renard perforée (à l’extrême droite) et trois mollusques perforés (deuxième à droite). (Crédit d’image: OREA ÖAW) Image 2 de 2 Les chercheurs déterrent la double sépulture à Krems am Wachtberg. (Crédit d’image: OREA ÖAW)

L’étude est la première jamais enregistrée à utiliser des ADN pour confirmer les jumeaux dans les archives archéologiques, ont déclaré les chercheurs. Et pas n’importe quels jumeaux, mais jumeaux identiques .

Il s’agit de la « première preuve d’une naissance jumelle », selon le chercheur principal Ron Pinhasi, professeur agrégé au Département de biologie évolutive de l’Université de Vienne, dit dans un communiqué (traduit de l’allemand avec Google Translate). Les chercheurs ne savent pas à quel point les naissances de jumeaux étaient courantes au Paléolithique supérieur (le taux varie selon la région et le temps), mais aujourd’hui, des jumeaux (identiques et fraternels) surviennent dans environ une naissance sur 85, tandis que des jumeaux identiques sont nés dans environ une dans 250 naissances.

« Découvrir un enterrement multiple de la période paléolithique est une spécialité en soi », a déclaré la chercheuse principale de l’étude Maria Teschler-Nicola, biologiste au Musée d’histoire naturelle de Vienne, dans le communiqué. « Le fait qu’un ADN ancien suffisant et de haute qualité puisse être extrait de l’enfant fragile squelettique reste pour une analyse du génome a dépassé toutes nos attentes et peut être comparé à un billet de loterie. «

Une analyse génétique du troisième enfant a révélé qu’il était un parent masculin du troisième degré, probablement un cousin, ont découvert les chercheurs.

En relation: Retour à l’âge de pierre: 17 étapes clés de la vie paléolithique

Image 1 sur 2 Les corps des jumeaux étaient recouverts de pigment ocre rouge. (Crédit d’image: OREA ÖAW) Image 2 de 2 Une réplique de la double sépulture exposée au Musée d’histoire naturelle de Vienne. (Crédit d’image: Kurt Kracher / © NHM Vienne)

Pour déterminer à quel âge les bébés sont morts, les chercheurs ont examiné la deuxième incisive supérieure de chaque bébé. L’équipe a accordé une attention particulière à la soi-disant «ligne du nouveau-né», une ligne sombre dans l’émail des dents qui sépare l’émail formé avant la naissance de celui formé après la naissance, a déclaré Teschler-Nicola.

Ces lignées nouveau-nés, ainsi que le développement du squelette des nourrissons, suggéraient que les jumeaux étaient des bébés pleins ou presque à terme. Il semble que le groupe de chasseurs-cueilleurs des nourrissons a enterré le premier jumeau, puis a rouvert la tombe quand ils ont enterré son frère.

Cette découverte confirme la pratique culturo-historique de rouvrir une tombe à des fins de réinhumation, qui n’avait jamais été documentée auparavant dans un enterrement paléolithique, ont déclaré les chercheurs.

L’équipe a également analysé des éléments chimiques, y compris les isotopes de carbone , azote et du baryum, dans l’émail des dents, révélant que chacun des jumeaux était allaité. Même si le cousin des jumeaux a survécu pendant trois mois, des «lignes de stress» dans ses dents suggèrent qu’il avait des difficultés à s’alimenter, peut-être parce que sa mère avait une douloureuse infection mammaire connue sous le nom de mammite, ou peut-être parce qu’elle n’a pas survécu à la naissance.

On ne sait pas exactement pourquoi ces nourrissons sont morts, mais la mort de ces jumeaux et de leur cousin était probablement des événements douloureux pour ce groupe de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, qui a installé un camp et enterré leurs bébés au bord du Danube il y a si longtemps. « Les bébés étaient évidemment d’une importance particulière pour le groupe et très respectés et estimés », a déclaré Teschler-Nicola à 45Secondes.fr. Les enterrements extraordinaires «semblent impliquer que la mort des bébés était une grande perte pour la communauté et leur survie».

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.