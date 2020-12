Un enterrement élaboré sur un navire viking a pu contenir un roi ou une reine

Cela ne ressemble plus à beaucoup maintenant – juste une série de clous bien organisés et quelques fragments de bois pourri – mais un Viking navire déterré par des archéologues en Norvège peut avoir été l’enterrement élaboré d’un roi, d’une reine ou d’un puissant seigneur.

Selon nouvelles de la BBC , le navire mesurait un impressionnant 62 pieds (19 mètres) de long et 16 pieds (5 m) de large. Il a été trouvé sur un site appelé Gjellestad, au sud-est d’Oslo et date d’environ 750 à 850 après JC, a déclaré à la BBC l’archéologue des fouilles Knut Paasche de l’Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel.

« Nous ne savons pas encore s’il s’agissait d’un bateau à rames ou à voile. D’autres, comme les navires Gokstad et Tune, combinaient l’aviron et la voile », a déclaré Paasche à la BBC, faisant référence à deux navires vikings du IXe siècle également trouvés en Norvège. La quille du nouveau navire semble différente de l’un de ces autres navires Viking, a-t-il déclaré.

Le navire a été enterré dans un monticule funéraire qui avait été aplati par des décennies de labour par les agriculteurs. Il se trouve dans un grand complexe d’au moins 20 tombes et se trouve à seulement une longueur d’un terrain de football de Jell Mound, le deuxième plus grand tumulus funéraire de Norvège. Jell Mound remonte à entre 400 et 500 après JC.

« Le navire est clairement lié aux tombes les plus anciennes et en particulier au grand Jell Mound – il est clair que les Vikings voulaient se rapporter au passé », a déclaré le chef des fouilles Christian Rodsrud à la BBC.

De sérieuses fouilles archéologiques de Jell Mound et de ses environs ont commencé en 2017, après que le propriétaire du terrain ait demandé à couper les fossés de drainage à proximité. Les archéologues ont utilisé les conseils du propriétaire foncier et un radar pénétrant dans le sol pour identifier les zones à fouiller à partir de 2019. Outre l’inhumation du navire, il existe également des signes d’au moins quatre fondations de maison ou de bâtiment et de multiples sites funéraires en forme d’anneau.

Le monticule qui contenait le navire avait été pillé, peut-être par des rivaux de la famille des nobles qui y étaient enterrés; profaner la tombe aurait pu être un acte politique, selon un article publié dans le journal Antiquité en novembre 2020. Aucun os humain n’a encore été découvert à côté du navire, bien que les archéologues aient découvert les os d’un cheval ou d’un taureau. Tous les autres artefacts ont été supprimés par les pillards.

Les enterrements de bateau étaient «l’expression ultime du statut, de la richesse et des liens dans la Scandinavie de l’âge du fer», écrivaient Paasche et son collègue dans leur article sur l’Antiquité. La personne enterrée avec le navire peut avoir été un roi, une reine ou un noble guerrier appelé jarl.

Les archéologues s’attendent à terminer les fouilles du navire ce mois-ci, a rapporté la BBC. La disposition des clous et des restes de quille pourrait leur permettre de construire une réplique à l’avenir.

