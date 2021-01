Un enseignant suppléant de Floride licencié pour avoir enseigné la théorie du complot d’Antifa Capitol Riot aux étudiants de la Bok Academy

Depuis l’insurrection qui a eu lieu au Capitole il y a plus d’une semaine par des terroristes internes d’extrême droite, de nombreuses personnes ont affirmé à tort que le mouvement politique de gauche Antifa était à l’origine des émeutes.

Même s’il a été prouvé depuis qu’Antifa n’a pas pris d’assaut le bâtiment et que la foule pro-Trump était composée de membres des Proud Boys et d’autres organisations d’extrême droite, une enseignante suppléante de Floride a adhéré à ses propres complots – et a été renvoyée. pour ça.

Un enseignant suppléant du centre de la Floride – dont le nom n’a pas encore été confirmé – a été filmé sur une vidéo diffusant de fausses informations sur les émeutes du Capitole dans la salle de classe, même après avoir été défié respectueusement par un élève très courageux dans sa classe.

Le clip, qui dure un peu plus de deux minutes, se déroule pendant un cours d’arts du langage à Edward W. Bok Academy South à Lake Wales, en Floride.

Damien Moses, le directeur de Bok Academy South à Lake Wales, en Floride, a partagé une déclaration exclusive à YourTango concernant les mesures prises contre cet enseignant après la sortie de la vidéo:

«Nous comprenons qu’une vidéo a été publiée et partagée sur les réseaux sociaux d’un incident sur notre campus. Notre administration est au courant. Le remplaçant n’est plus employé dans notre école, ni dans le système LWCS. »

Le Dr Julio Acevedo, directeur des ressources humaines et des transports des Lake Wales Charter Schools, a également commenté la question dans une déclaration exclusive par courrier électronique à YourTango.

« Dès que la situation a été portée à la connaissance de l’administration de l’école. Le Dr Moses a abordé la question avec l’enseignant suppléant et m’a informé », indique le communiqué. « J’ai parlé avec l’enseignant suppléant et elle n’est plus une employée de LWCS. »

La vidéo a été filmée et diffusée par un étudiant, puis partagée en ligne. La vidéo s’est rapidement répandue sur la plupart des plateformes de médias sociaux et a attiré l’attention des gens de gauche et de droite, que vous pouvez lire dans la section commentaires de la vidéo Instagram ci-dessous.

Une fois la vidéo commencée, l’enseignante a déjà commencé sa diatribe.

Les élèves – confirmés être des élèves de huitième – étaient assis dans la salle de classe.

Ils étaient socialement éloignés et portaient des masques, écoutant la tirade de l’enseignant suppléant.

« Les partisans sont arrivés, et tout à coup il y a eu des violences. Déjà, trois d’entre eux ont été identifiés comme des membres d’Antifa qui se trouvaient dans le bâtiment », a déclaré l’enseignant suppléant.

Le FBI a depuis déclaré qu’il n’y avait aucune indication que des personnes associées à Antifa se déguisaient en partisans pro-Trump afin de provoquer la foule au Capitole américain – une affirmation sans fondement répétée par plusieurs législateurs républicains.

«Nous avons eu des problèmes avec ça tout l’été,» continua l’enseignante, juste au moment où un élève commençait à parler, bien qu’elle l’ignore.

« Il y a des manifestations pacifiques, tout va bien, jusqu’à ce qu’un groupe de membres d’Antifa se soit présenté et ait commencé la violence. Ce n’est qu’un autre exemple. Ils ont été payés pour être là, ils ont été payés pour faire de la violence afin que les partisans de Trump aient l’air mal. », a ajouté l’enseignant suppléant.

Après un bref moment de silence une fois que l’enseignant a fini de parler, l’élève qui enregistre la vidéo intervient immédiatement, demandant: « » Eh bien, n’est-ce pas les partisans des Proud Boys et de Trump, n’est-ce pas eux qui ont fait irruption dans le Capitole? «

Le professeur l’arrête immédiatement.

«Non,» lâcha-t-elle rapidement. « En fait, il y a une vidéo montrant des partisans de Trump essayant d’empêcher les gens de briser les fenêtres. »

L’élève a de nouveau riposté, disant au professeur que la plupart des personnes vues en train de faire irruption dans le bâtiment du Capitole «portaient des chapeaux MAGA».

«N’importe qui peut mettre un chapeau MAGA», ajouta rapidement le professeur. « Quand ils sont payés pour être là et provoquer une émeute, ils veulent que cela ressemble à des partisans de Trump, alors ils portent des chapeaux et des drapeaux de Trump. Est-ce que cela fait d’eux des partisans de Trump? Non. »

La vidéo se poursuit, l’enseignant suppléant continuant de diffuser des informations inexactes qui ont été vérifiées à plusieurs reprises auprès de plusieurs sources et de responsables gouvernementaux.

On peut entendre de nombreux élèves essayer d’intervenir, remarquant que l’enseignante essaie de faire passer ses opinions pour des faits.

L’enseignant suppléant termine la vidéo en disant: «Vous ne pouvez pas faire renverser le gouvernement sans armes».

Aussi bouleversant que cela puisse être de voir une enseignante faire passer des informations erronées et même des mensonges à ses élèves, il est tout aussi rassurant de voir des jeunes défendre la vérité, comme l’élève qui enregistre la vidéo.

Cet enfant est un exemple de la façon dont le changement peut être apporté et de la façon dont la désinformation peut être contrée – et comment le fait de parler peut inspirer les autres à faire la bonne chose.

Cela exigeait de lui qu’il soit courageux et prêt à risquer d’être embarrassé ou même d’avoir des ennuis, mais il l’a fait. Il a élevé la voix et a fait un vrai changement.

Et c’est très encourageant pour notre pays.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.