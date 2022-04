Un enseignant renvoyé après avoir prétendument montré du porno pendant les cours

Qu’il s’agisse de revivre un souvenir gênant ou de penser soudainement que vous allez échouer à un cours à cause d’un devoir que vous avez oublié, les salles de classe sont très souvent le décor de cauchemars.

Pour un enseignant, un cauchemar extrêmement embarrassant en classe est devenu une réalité avec des conséquences très réelles.

Un enseignant du Texas a été licencié pour avoir accidentellement montré de la pornographie pendant les cours.

Un enseignant du lycée Klein Collins, nommé Kevin Welchel, aurait regardé de la pornographie sur son ordinateur lorsque, d’une manière ou d’une autre, la pornographie a commencé à s’afficher sur le projecteur de la classe.

On ne sait pas pour le moment exactement comment Welchel et les élèves ont réagi à la situation, mais les responsables de l’école et les autorités n’ont pas tardé à réagir.

Welchel a été renvoyé de son poste d’enseignant à la Klein Collins High School.

Les administrateurs ont trouvé les actions de Welchel, aussi accidentelles soient-elles, totalement inacceptables. Après avoir rapidement licencié Welchel, le district scolaire a déclaré dans un communiqué : « L’individu a été immédiatement renvoyé et n’est plus employé par le district… Le district ne tolère pas une conduite aussi inacceptable. »

Apparemment, l’enseignant a même des ennuis avec les forces de l’ordre, comme l’a expliqué le district scolaire dans le reste de sa déclaration, « des accusations ont été déposées par la police et toutes les actions en justice appropriées seront prises dans toute la mesure de la loi ».

Welchel risque maintenant un an de prison et une amende de 4 000 €.

L’enseignant a été accusé d’avoir montré du matériel préjudiciable aux mineurs et risque maintenant d’être condamné à de lourdes peines.

Un analyste juridique a commenté les accusations en disant: «Sur la base des faits dont nous disposons, il s’agit d’un délit de classe A passible d’un an de prison. La défensive à cet égard, la seule intention qu’il avait était scientifique ou éducative, mais sur la base des faits dont nous disposons, je ne pense pas que ce matériel va couper cela.

Compte tenu de la rhétorique vindicative du district et de l’accusation, les choses ne se présentent pas vraiment bien pour Welchel.

Les parents sont divisés sur le retrait de Welchel et les accusations.

Alors que la première priorité pour tous les parents est leurs enfants, au moins un parent a été attristé par le retrait de Welchel, en disant: «C’était un excellent professeur et nos enfants l’aimaient, donc c’est vraiment malheureux que cela se soit produit, et j’espère que, d’une manière ou d’une autre ça va s’arranger. »

Un autre parent a dit de toute la situation : « C’est quelque chose de très, très peu professionnel. Quelque chose de très inapproprié. Quelque chose qui n’aurait pas dû arriver. »

Les voisins de Welchel ont également soutenu l’enseignant et ont demandé que les allégations fassent l’objet d’une enquête, déclarant: «Nos relations avec Kevin et sa femme ont toujours été très positives. Ce sont des parents très actifs et solidaires de leurs deux enfants. Je pense que cette allégation doit être vérifiée de manière approfondie.

