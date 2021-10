Un enseignant de l’Utah dit que le fils de Louis Van Amstel avoir deux pères est «un péché»

Un enseignant suppléant a été licencié d’une école primaire de l’Utah après avoir dit à un élève de cinquième année avec deux pères que «l’homosexualité est mauvaise».

Au cours de la semaine précédant Thanksgiving en 2019, la classe faisait un exercice à l’école primaire Deerfield à Cedar Hills, dans l’Utah, où on a demandé aux élèves de quoi ils étaient reconnaissants.

Pour un garçon de 11 ans, il a expliqué à quel point il était reconnaissant envers ses deux pères, Louis et Joshua van Amstel, qui étaient en train de l’adopter pleinement.

L’enseignant de l’Utah a déclaré que l’homosexualité du fils de Louis Van Amstel était «un péché».

Les élèves de la classe ont déclaré qu’après que le garçon eut dit qu’il était reconnaissant d’être adopté par ses pères, l’enseignant suppléant lui a demandé : « Pourquoi diable en serais-tu heureux ? »

Les minutes suivantes ont consisté à ce que l’enseignante fasse la leçon à la classe de 30 enfants sur ses propres points de vue et sur le fait que «l’homosexualité est mauvaise» et «deux hommes qui vivent ensemble est un péché».

Elle aurait également regardé le garçon et lui aurait dit: « Ce n’est pas une raison pour laquelle il faut être reconnaissant. »

Le père du garçon, Louis van Amstel, qui a travaillé comme coach de danse pendant plusieurs saisons dans l’émission télévisée « Dancing With the Stars », et travaille maintenant comme juge dans une version néerlandaise de l’émission, a parlé de l’incident.

Après avoir entendu ce que son fils avait dit en classe, il s’est étouffé, partageant ses réflexions dans une vidéo qu’il a publiée sur son Twitter.

« Je me suis étouffé quand il a dit qu’il était reconnaissant d’être enfin adopté par ses deux pères », a déclaré van Amstel. « Eh bien, l’enseignante suppléante donnait son opinion très claire sur le fait que deux hommes sont faux, l’homosexualité est mauvaise. Oui, vous pouvez donc imaginer que cela nous a déclenchés.

Trois filles de la classe avaient demandé à l’enseignant d’arrêter à plusieurs reprises, et quand la femme a continué, les filles sont sorties de la classe pour aller chercher le directeur.

L’enseignante a été escortée hors du bâtiment, discutant et essayant de prouver son point de vue, tout en accusant le garçon de 11 ans de l’avoir amenée à commencer à parler du sujet.

Louis et son mari ont été immédiatement alertés de ce qui s’était passé, et au début, leur fils n’avait pas voulu parler de l’incident de peur d’avoir des ennuis avec l’enseignant suppléant.

Le professeur a été licencié de l’école.

Les administrateurs ont pu reconstituer l’histoire à partir d’autres élèves qui étaient dans la classe et ont pu prendre les mesures appropriées pour renvoyer l’enseignant de leur école.

David Stephenson, porte-parole d’Alpine School District, a déclaré dans une déclaration au Salt Lake City Tribune que des « mesures appropriées » avaient été prises et que le district scolaire avait une politique stricte de non-discrimination.

Louis dit qu’il apprécie ce que les trois filles ont fait pour son fils, ainsi que la réponse rapide de l’école, bien qu’il se demande comment quelque chose comme ça a pu arriver en premier lieu.

« C’est absolument ridicule et horrible ce qu’elle a fait », a ajouté van Amstel. « Nous étions livides. Nous sommes en 2019 et c’est une école publique.

Le couple vivait dans l’Utah depuis trois ans et s’est senti bien accueilli par tout le monde dans sa communauté depuis qu’il a emménagé dans son quartier à prédominance mormone.

Quelques jours après l’incident, les voisins de la famille van Amstel ont décoré leur maison avec des cœurs en papier qui disaient : « Nous vous aimons » et « Nous vous soutenons ».

Selon le groupe de réflexion à but non lucratif Movement Advancement Project, environ 26% des personnes LGBT dans l’Utah élèvent des enfants.

La génération Z est également connue pour être la génération qui embrasse les personnes qui s’identifient à n’importe quel aspect de la communauté LGBTQ+.

On dit que leur ouverture est le résultat de la représentation plus visible que cette génération voit à un jeune âge. De plus en plus de célébrités parlent de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, notamment des personnes comme Lil Nas X, Harry Styles, Jojo Siwa et Demi Lovato.

Savoir à quel point les jeunes enfants deviennent ouverts envers les personnes de la communauté LGBTQ+ est réconfortant, surtout dans des cas comme celui-ci.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.